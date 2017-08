«Jeg glemmer aldri marerittene om natten. Tenk om jeg skulle bli glemt når de kom og hentet oss.»

En gang på 1980-tallet satt en seks år gammel jente klar. Hun skulle bli adoptert til Norge med sine to søstre: «Jeg husker veldig godt det å bli kalt inn på kontoret til styret på barnehjemmet og bli møtt av et stort lekehus med tre dukker som symboliserte mor, far og barn. Jeg husker godt spørsmålene om hvilke forventninger jeg hadde til en familie. Ikke minst husker jeg albumene vi fikk med bilder av nye foreldre, nytt hus, rommet jeg skulle få og barnehagen jeg skulle begynne i. Jeg husker frykten for at de skulle ombestemme seg. Marerittene om at jeg skulle bli glemt bort når de kom og hentet oss.»

Privat

Å bli adoptert til Norge påvirker denne jenten og hennes søstre resten av livet. Dette skjer i form av minner fra opplevelser i hjemlandet, forholdet til egne adoptivforeldre eller i situasjoner i hverdagslivet. Even (19) skriver om det siste i Aftenpostens Si;D den 24. juli. Han beskriver den ubehagelige opplevelsen i et bursdagsselskap når han blir konfrontert med at de eneste foreldrene han har vokst opp med i et helt liv, ikke kan kalles hans ekte foreldre.

Artikkelen til Even forteller oss om holdninger basert på manglende kunnskap om adopsjon. Han velger å skrive for å gjøre oss bevisste på begrepene som blir brukt når man snakker om adoptivfamilier.

Etter dette dukker en ny artikkel i Aftenposten opp og forteller om bunnrekorden for antall adopsjoner fra utlandet, men også om hvordan man raskt kan kutte ned på adopsjonsventetiden hvis man som adoptivforeldre er villig til å adoptere et barn med helseutfordringer.

Adopsjonsforeningene vektlegger ofte foreldrenes lengsel etter å bli foreldre, men da tar de vekk oppmerksomheten som heller burde vært på adoptivbarnet. Som flere av dagens politikere uttrykker, skal adopsjon være til det beste for barnet. Hovedfokuset må være at en kortere ventetid vil komme barnet til gode, slik at det får dele mer av sin barndom med de foreldrene som kan ta vare på det. For barn med helseutfordringer er en kortere adopsjonsprosess kanskje enda viktigere. Fokuset bør også være på hvordan og av hvem disse foreldrene skal veiledes slik at de får vært gode foreldre for barnet livet ut.

Vet politikerne og folk flest hva det innebærer å adoptere et barn? Eller å vokse opp som utenlandsadoptert? Og hvem i det offentlige tar ansvar for å følge opp foreldrene i den store oppgaven det er å adoptere et barn?

Det uttrykkes fra flere hold både i stortingsrapporter og utredninger, fra adoptivforeningene og oss utenlandsadopterte at det er behov for et kompetansesenter for adopsjon. Vårt naboland Danmark har et slikt eget komtensansesenter med fagpersoner. De driver oppfølging og veiledning til adoptivbarnet og adoptivfamiliene etter at barnet er kommet til sin nye familie.

Adopsjonsforeningene er først og fremst adopsjonsformidlere, og de er gode på den prosessen, men når barna er her, har de ikke nok tid eller ressurser til å følge opp foreldrene. De kan for eksempel mangle dypere fagkunnskap om traumer og sorgarbeid, som mange adoptivfamilier møter.

Over hele landet, sitter det sykepleiere, psykologer, lærere, adoptivforeldre og adopterte og venter på et sted de kan bli møtt med riktig kompetanse og veiledning. Kompetanse som bygger på erfaringer fra adopterte selv, altså adopsjonskompetanse.

Skal adopsjonsforeningene alene ha midlene, verktøyene og kapasiteten til å forberede de vordende foreldrene godt nok på valget de tar når de ønsker å adoptere sårbare barn, andre lands barnevernsbarn?

I Norge ble ny adopsjonslov vedtatt 7. juni 2017. I den sammenheng, ble UAPUs ordlyd om at utenlandsadopterte er andre lands barnevernsbarn tatt i bruk av politikerne. Vi gleder oss over at vi på den måten har begynt å skape en holdningsendring i adopsjonspolitikken, samt en bredere anerkjennelse for behovet for etteradopsjonsarbeid.

«Så kom dagen jeg hadde ventet på. Jeg fikk være med til et rom på barnehjemmet jeg aldri hadde vært i før. Her var det hyller på hyller med flotte klær. Jeg fikk velge meg et helt eget nytt antrekk. Sommerfuglene i magen boblet i et enormt kaos. De andre barna så på at jeg og søstrene mine forberedte oss, blikkene deres var fulle av lengsel og misunnelse. Jeg husket hvordan jeg selv hadde stått sånn. Endelig skal denne lille jenten også få foreldre. Vi settes i en bil. Nå skal vi kjøre og møte våre nye foreldre. Vi skal snart få bli familie, akkurat som i dukkehuset. Bilen stopper, nå går jeg inn og møter min nye fremtid.»

Hva skjer med den lille jenten når hun vokser opp som utenlandsadoptert til Norge? Vil adopsjonene stå til hennes forventninger? Eller vil hun bli møtt med samme holdninger som Even da han var i bursdagsselskap?

Nå må politikerne bidra til å skape et samfunn som har nok kunnskap til å akseptere og ivareta historien hennes.

Myndighetene må sørge for å opprette et kompetansesenter der hun og familien kan henvende seg for å få den hjelpen de trenger for å møte utfordringene hennes i løpet av livet.

Hovedfokuset må være på adoptivbarna. Deres forventninger, drømmer og utfordringer må løftes frem.