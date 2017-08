Høgre og Frp har den svakaste politikken for nynorsken. Likevel har ikkje fire år med denne regjeringa ført til dei store åtaka mot målsaka.

I dag er det tre veker til stortingsvalet, og så langt har lite i valkampen handla om målstrid og tilhøvet mellom bokmål og nynorsk. Skal ein tru partiprogramma, kan det bli eit stort gjennombrot for gode nynorskkrav i den neste stortingsperioden.

Krava som Noregs Mållag har retta inn mot valet, har fått gjennomslag hos fleire parti. Retten for ungdomsskuleelevar til å halde fram i nynorskklassar kjem opp i det nye Stortinget. Det kan òg bli fleirtal for å lovfeste ein rett for vaksne innvandrarar til å få lærebøkene på nynorsk om det er opplæringsmålet deira. I tillegg til dette har vi godt håp om å sjå ei endring i regelverket slik at det blir sikra god nok kompetanse i nynorsk i lærarutdanninga og at styresmaktene legg til rette for at barnehagebarn får møte meir nynorsk i barnehagen.

Den heite poteten i mang ein valdebatt tidlegare – sidemålet i skulen – har også fått større oppslutnad i det politiske miljøet dei siste åra.

Inntrykket er at fleire har skjønt kor viktig denne ordninga er. I kveld arrangerer Hordaland Mållag, Odda Mållag og Noregs Mållag ope møte på Litteraturhuset med tema nynorsken sin status som jamstilt skriftspråk. Innleiarane der, mellom dei språkdirektør Åse Wetås, kjem til å legge vekt på at sidemålsordninga er ein føresetnad for språkleg jamstilling.

Rundt 85 prosent av elevane har bokmål som opplæringsmål, så om ein fjernar sidemål frå opplæringa til desse ungdommane, vil det redusere den samla nynorskkompetansen i samfunnet dramatisk. Det vil minske sjansane for at dei som har nynorsk som hovudmål skal halde fram med å skrive nynorsk. Det blir etter kvart vanskeleg å finne nynorskskrivande tilsette til Staten og nynorskkommunane, og utdanninga av lærarar som kan nynorsk, vil bli svekt. Kort sagt vil ei fjerning av sidemålet gjere nynorskbrukarane enda meir marginaliserte.

Heldigvis ser det altså ut til at dette er innsikt som dei fleste parti har tatt inn over seg det siste året i arbeidet med valprogramma. I førre stortingsprogram nemnde ikkje Arbeidarpartiet nynorsken med eit ord, nå er det programfesta at partiet vil at «nynorsken skal sikrast godt utviklingsrom». Kristeleg Folkeparti har lagt inn mange gode punkt, blant anna at sidemålsundervisning bør komme inn tidlegare i skuleløpet enn det gjer i dag, og at lærarutdanninga må bli betre.

Venstre har lagt inn gode tiltak som tidleg start med nynorsk og lansering av ei nasjonal prøveordning med nynorsk i andre fag enn norsk i bokmålsområde.

Senterpartiet har eit godt program for nynorsken og har vore pådrivar for innføring av språkdelt ungdomsskule.

Sosialistisk Venstreparti går også inn for ei slik endring i opplæringslova, og gir i tillegg god støtte til nynorskopplæring i barnehagane og til at vaksne innvandrarar i nynorskkommunar skal få opplæringa si på nynorsk.

Miljøpartiet Dei Grøne har òg med eit punkt om innvandrarar i nynorskkommunar og vil sikre vidare utvikling av nynorskspråklege læremiddel og læringsressursar for denne gruppa.

Partiet Raudt legg vekt på retten til lærebøker, og i tillegg til fleire andre positive nynorsktiltak, går dei inn for at mållova skal bli handheva strengare.

Det er ikkje til å legge skjul på at Høgre og FrP har den svakaste politikken for nynorsken. Likevel har ikkje fire år med blåblå regjering ført til dei store åtaka mot målsaka som ein kunne frykte. Det er framleis slik at vi vil rå folk til å røyste på dei partia som har ein god og heilskapleg målpolitikk.

Høgre har mange gode målfolk i rekkene, men heller ikkje før dette valet har dei kulturkonservative nynorskvennene nådd fram med argumentasjonen. Høgre går til val på at dei vil fjerne ordninga med eigen karakter i sidemål både på ungdomsskulen og på vidaregåande, sjølv om fylkespartia både i Sogn og Fjordane og Hordaland røysta imot på landsmøtet. Framstegspartiet har fleire gode nynorskpolitikarar og ein mann som landbruksminister Jon Georg Dale som ein tydeleg nynorskprofil i regjeringa, men det generelle biletet er at vi har hatt ei regjering som ikkje har hatt spesiell godhug for nynorsken den siste perioden. Medan førre regjering produserte 26 prosent nynorsktekstar i statsapparatet, har prosenten sokke til 17 i den siste perioden – altså klart i strid med mållova.

Trass i einskilde nedslåande tal ser vi nynorskbrukarar likevel klare teikn i tida til at det blir betre vilkår for nynorsken den neste stortingsperioden. Den viktigaste grunnen trur eg er at fordommane mot nynorsken er i ferd med å smelte som troll i sola over heile landet. Nokre døme på det: Både VG og Aftenposten har mjuka opp nynorskhaldninga i spaltene, romanar av Ferrante og Hoem er bestseljarar både i «nynorskområde» og «bokmålsområde», og byrstyret i Bergen har sett i gang klare og gode nynorsktiltak.

Lat meg også få ta med at organisasjonen eg er leiar for, Noregs Mållag, har ei klar medlemsauke. Ved nyttår i år hadde vi 12411 betalande medlemmer, og det er det høgaste medlemstalet på 25 år.

Vesentleg for denne kjensla av vind i ryggen etter mange år med motbør, er det som skjedde under debatten om Vestlandsregionen sist haust. Da verka det som om det kom svært overraskande på politikarane at det var stillinga til nynorsken som blei det sentrale punktet i debatten. I alt 476 av til saman over 600 høyringsfråsegner om Vestlandsregionen gjekk inn for nynorsk. Berre 10 fråsegner ville ha bokmål eller språknøytralitet i den nye storregionen. Dette viste tydeleg den nære tilknytinga mellom språk og identitet blant folk. Til og med Hordaland Unge Høgre gjekk ut med ein resolusjon om at Vestlandsregionen måtte bli administrert på nynorsk. Dei argumenterte med at Vestlandsregionen, med Bergen som hovudstad, bør bli motvekt til Oslo og sentralmakta, og det blei trekt samanlikningar med Spania/Catalonia og Canada/Quebec.

Vestlendingane er viktige for nynorsken i heile landet, og regiondebatten understrekar at det å halde oppe busetnad i heile landet er viktig for framtida til nynorsken. Nynorskområda må få gode vekstvilkår. Utfallet av striden mellom sentrum og periferi – eit tydeleg tema i denne valkampen – har òg klare konsekvensar for nynorsken.

Med tre veker igjen til valet ser vi i Noregs Mållag fram til eit interessant ordskifte på Litteraturhuset i kveld, og uansett kva parti-konstellasjonar som kjem sigrande ut av valet, så har vi klare forventingar til at det blir mykje betre vilkår for nynorsken etter 11. september 2017.

