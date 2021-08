Åpent brev til helsebyråden

De eldre er blant dem som krever og forventer minst. Noen må derfor tale deres sak.

«Måltidene er gjerne høydepunktet i en ellers ensformig hverdag og burde være noe å glede seg til», mener innsenderen. Illustrasjon: Shutterstock / illustrasjonsfoto

Ranveig Sundgot Helgesen Bergen

Min mor bor på en av byens institusjoner for eldre og pleietrengende. Hennes kognitive evner er helt intakte. Hun har dermed god innsikt i «tingenes tilstand», samt realistiske forventninger til hvilken hjelp hun trenger – og bør kunne motta.

Hennes observasjoner formidles videre til oss pårørende, og det er på høy tid at noen ansvarliggjøres for denne uholdbare – og vedvarende situasjonen. Det er jo slik at de som har opplevd andre tider, da respekten for myndighetspersoner var høy og velstanden tilsvarende lav, også er blant dem som krever og forventer minst. Noen må derfor tale deres sak.

Min mor understreker at det i første rekke er de ansatte hun bekymrer seg for, selv om det i andre rekke påvirker beboerne. De ansatte fortviler over ikke å kunne hjelpe beboerne med de mest elementære behov innen rimelig tid. De «løper beina av seg», med stor fare for å bli utbrent. De får gjerne kjeft og negative kommentarer fra beboerne, som jo er like fortvilet som dem.

Den ukentlige dusjen kan noen ganger overskrides med 4–5 dager på grunn av tidsnød på fastsatt tidspunkt. At beboer sitter på do samtidig med tannpuss og kroppsvask, er helt vanlig på institusjoner og visstnok innenfor «normen». Dette er bare et par eksempler blant mange og mer graverende, som jeg av ulike grunner ikke vil gjengi her.

I dette brevet til helsebyråden i Bergen forteller Ranveig Sundgot Helgesen om situasjonen ved institusjonen der moren bor. Foto: Privat

Slik kan vi vel ikke være bekjent av å behandle eldre og pleietrengende? Det er åpenbart at de ansatte noen ganger må prioritere bort rutineoppgaver til fordel for mer presserende hendelser. At en beboer faller og slår seg, rammes av akutt sykdom eller annet som krever umiddelbar handling, er vel ikke uventet på et en slik institusjon?

Å forvente det «uventede» bør være normen for bemanningsbehovet.

Maten som serveres, er også under enhver kritikk. Den lages på storkjøkken og varmes opp igjen før servering. Det som skal forestille kjøtt, er så komprimert at det vanskelig lar seg tygge eller skjære over. Pølsene kjennes som gummi. Potetene er harde med bismak som følge av gjenoppvarming.

Kombinasjoner av sauser og tilbehør er også utradisjonell for generasjonen som i en «mannsalder» har laget norsk husmannskost fra grunnen av.

Måltidene er jo gjerne høydepunktet i en ellers ensformig hverdag og burde være både velsmakende og delikat – noe å glede seg til. Mange velger derfor å lage sin egen mat, i den grad de har mulighet for det, og går dermed glipp av det sosiale aspektet ved måltidene.

De eldre sliter jo gjerne med appetitten, og det er sørgelig at de ikke skal serveres fersk mat fra eget kjøkken. At sykepleiere og helsefagarbeidere må sørge for henting til og fra måltider, dekking av bord, bistand under måltidene og rydding i etterkant, virker på meg som sløsing av viktige ressurser.

Muligheten for en felles utflukt i sommermånedene er også tatt fra dem. Dette må i stedet skje i privat regi, uten støtte fra kommunen.

«Jeg tviler sterkt på at dessertgenerasjonen vil finne seg i slikt eller være vitne til at far og mor behandles på en slik uverdig måte», skriver innsenderen. Illustrasjon: NTB scanpix

Hvordan vurderer du som helsebyråd ovennevnte, sett opp mot Verdighetsforskriften? Er denne såpass rundt formulert at dette vil passere? Jeg tviler sterkt på at dessertgenerasjonen vil finne seg i slikt eller være vitne til at far og mor behandles på en slik uverdig måte.

Ovennevnte forhold er dessverre ikke enestående blant byens institusjoner. Styrer er også prisgitt den økonomiske rammen som kommunen bevilger, gjeldende bemanningsnorm og andre overordnede beslutninger. De kan dermed ikke lastes for situasjonen.

Til slutt vil jeg legge til at jeg søkte på Bergen kommune sine hjemmesider etter et sted der jeg kunne opprette en bekymringsmelding. Dette viste seg kun å være mulig dersom det gjelder barn eller psykisk syke. Eldre og pleietrengende er det altså ingen grunn til å bekymre seg for.

Svar fra helsebyråd Beate Husa (KrF)

Foto: Alice Bratshaug

Jeg deler innsenderens ønske om en god eldreomsorg slik at bergensere i alle aldre kan leve gode liv.

Vi skal kontinuerlig arbeide for dette, og forbedre oss og våre tjenester til beboerne.

Bergen skal være en trygg by å bo i, og en god by å bli gammel i. Våre institusjoner skal være forsvarlig bemannet, og ledelsen i de ulike omsorgsboligene har ansvar for å sikre at alle beboere får den hjelpen de trenger.

Dersom ansatte får negative tilbakemeldinger fra beboerne, eller ikke opplever de får utført hjelpen i tide, skal vi ta det på største alvor. Vi oppfordrer ansatte til å melde fra til nærmeste leder om de ikke får utført jobben sin. Det kan oppstå situasjoner hvor ansatte deler sin travelhet med beboere og pårørende. Vi beklager den utrygghet det kan ha skapt.

Byens sykehjem og omsorgsboliger skal være et trygt og godt hjem, allikevel vil uventede eller uforutsette hendelser være en del av hverdagen i eldreomsorgen. Ansatte og ledere er utdannet og trent i å omdisponere ressurser, og kontinuerlig gjennomføre faglige vurderinger. Selv om bemanningsbehovet ikke nødvendigvis er tilpasset disse hendelsene, kan dere være trygge på at ansatte prioriterer faglig forsvarlighet først.

Middagen i boligene blir levert, og varmet opp og servert til beboerne. Flere omsorgsboliger har flinke kjøkkenassistenter som dekker bord og rydder av når beboerne er ferdig å spise, og som tilstreber å skape en sosial og innbydende måltidssituasjon. De aller fleste deltar på felles måltider i boligene. Beboere som har særlige ernæringsutfordringer, følges opp med individuelle tiltak.

Undersøkelsene vi har gjennomført, tyder på at de fleste er godt fornøyd med maten. Men vi er opptatt av å lytte til de tilbakemeldingene som kommer og å ha tett dialog med leverandøren av maten, slik at forbedringer kan skje når det er grunnlag for dette.

Vi ønsker tilbakemeldinger velkomne, gjerne også direkte med ledelsen når hendelser oppstår.

Jeg ønsker også å tilby innsenderen et møte med meg og leder for den aktuelle institusjonen, slik at vi sammen kan gå gjennom de konkrete eksemplene som beboeren og pårørende har erfart. Jeg ber innsenderen ta direkte kontakt slik at vi kan beramme det. Min e-postadresse er tilgjengelig på kommunens nettsider.