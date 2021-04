Derfor er vaksinepass nødvendig og bra

Kollektivet tjener på at noen av oss kan gjenoppta normale liv.

Lege Ola Jøsendal ser kun positive sider ved at vaksinerte og immune nordmenn får bevege seg friere i samfunnet. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Ola Jøsendal Lege og spesialist i samfunnsmedisin

I det offentlige ordskiftet er det for tiden mange som er svært kritiske til nødvendigheten av «vaksinepass». Denne skepsisen kan skyldes for liten oppmerksomhet på elendighetens kilde – pandemien.

Vi har en omfattende lovgivning som setter kollektivets rett og krav på beskyttelse ettertrykkelig foran en serie individuelle rettigheter under en pandemi. En faglig godt begrunnet forskjellsbehandling av individer for å beskytte kollektivet er ingen krenkelse av rettigheter eller moral, det er en nødvendig ivaretakelse av kollektivet.

Under Ebola-epidemien i 2014/2015 deltok jeg på helsesiden i Sierra Leone sammen med annet norsk helsepersonell. En forutsetning for innreise til Sierra Leone var dokumentert immunstatus (vaksinasjonspass) for gulfeber. Det er en nødvendig og god beskyttelse for kollektivet i Sierra Leone, mot gulfeber.

«Dokumentert immunstatus» er et bedre uttrykk enn «vaksinepass». Man kan oppnå immunitet enten ved å gjennomgå infeksjonen, eller å bli vaksinert. De om lag 100.000 personene i Norge som kan dokumentere at de har gjennomgått infeksjonen, bør bli like inkludert i en eller annen form for «vaksinasjonspass» som de vaksinerte.

Massevaksineringen er endelig i gang, her fra Vadmyrahallen. Men skal de vaksinerte få rettigheter som ikke-vaksinerte ikke har? Ja, mener innsenderen. Foto: Eirik Brekke

Vaksinasjon er en gratis og universell helsetjeneste. Vaksinasjon (eller oppnådd immunitet) er ikke en forutsetning for å få tilgang til alle de grunnleggende rettigheter i samfunnet vårt, som mat, transport og helsetjenester.

Det er en særdeles solidarisk handling å la seg vaksinere. For det første er det svært liten sannsynlighet for å bli alvorlig syk av pandemien og belaste helsetjenestene, for det andre er det svært lav sannsynlighet for at man kan utgjøre en smitterisiko for sine omgivelser etter vaksinasjon.

Det forsøkes konstruert en konflikt ved at personer med oppnådd immunitet, skal få et handlingsrom og muligheter som ikke tilfaller dem uten oppnådd immunitet.

Det er et uvanlig lite gjennomtenkt standpunkt. Kollektivets gevinst ved at immuniserte kan bidra til å normalisere samfunnets aktiviteter etter hvert som antallet øker, har kun positive sider.

BT-kommentator Morten Myksvoll skriver at «eit vaksinepass markerer slutten på koronasolidariteten». Det virker som om det bygger på en antakelse om at alle over 50 år vil bruke sitt gjenvunne handlingsrom til å gå på fylla og dra til Syden.

Det er langt, langt mer sannsynlig at folk flest som har oppnådd immunitet igjen, vil gå trygt tilbake på jobb, besøke sine nærmeste, gjøre innkjøp av ulike slag som har måttet utstå, og alle de andre tingene som vi alle vil ha enormt stor glede av. Immuniserte så vel som ikke-immuniserte.

Dersom det å dokumentere sin immunstatus er en forutsetning for å få delta i en del aktiviteter, under en pandemi, er det bare flott å finne ordninger for det. Hvis man ikke ønsker å benytte en slik dokumentasjon, får man kort og godt stå over både dokumentasjonen og aktiviteten.