Vår utenrikspolitikk svikter palestinerne

Israel-Palestina-konflikten er et kroneksempel på hvordan norske medier og myndigheter svikter i sine oppdrag.

Nærmere 400 palestinere ble såret i sammenstøt med israelske sikkerhetsstyrker ved al-Aqsa-moskeen og Klippedomen (bildet) i okkupert Øst-Jerusalem mandag. Foto: AP / NTB

Maria Bonita Igland Medlem i kvinnepolitisk utvalg i SV

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Norsk utenrikspolitikk nevnes sjelden i offentlig debatt. Selv om vi sitter i FNs sikkerhetsråd, blir du og jeg sjelden informert om hva Norge gjør ute i den store verden. Det er et problem, og noen tar ekstra skade av det.

Hver dag brytes menneskerettigheter, men visste du at ofte er Norge med på å undergrave menneskerettighetenes status? Du og jeg merker det ikke her til lands, men i andre land tar mennesker den støyten. De taper massivt på at du og jeg sjeldent informeres av norske mediehus eller av politikere om hva som skjer.

Norge bidrar til å undergrave menneskerettighetenes status, skriver Maria Bonita Igland. Foto: Privat

Les også Utenriksministeren frykter full krig mellom Israel og Hamas

Palestinere er blant dem som taper mest på vår utenrikspolitikk. Vi kan lese om en dramatisk situasjon i Øst-Jerusalem og Gaza, men hvordan situasjonen dekkes er skuffende. Medier maler et bilde av en situasjon hvor Hamas sender opp raketter, og blir overrasket over hvordan Israel velger å respondere.

Har journalistene glemt at palestinske familier kastes ut av hjemmene sine i Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem, og at Hamas eksplisitt har bedt Israel om å stanse dette? Glemte de at det regner israelske bomber langs Gaza-stripen, som blant annet angriper fredelige palestinske fiskere?

En bygning i Gaza by ble helt ødelagt av israelsk rakettangrep torsdag 13. mai. Foto: Khalil Hamra / AP

Israel-Palestina-konflikten blir av medier ofte omtalt som en krig eller kamp. Pr. dags dato er det ingen krig mellom Israel og Palestina. Det er en utvetydig okkupasjon som utføres av en av Midtøstens mektigste militærmakter, som får milliarder i direkte militær bistand av USA.

Det som skjer i Sheikh Jarrah er etnisk rensing. Tingretten i Jerusalem har bestemt at israelske bosettere har fri tilgang til å flytte inn og kaste ut palestinere fra hjemmene deres øst i byen. Nå står over 200 palestinere i en situasjon hvor de tvangsflyttes av israelske myndigheter, samtidig som lovverket skiller hva slags rettigheter israelere og palestinere skal ha. Dette er ikke definisjonen på krig, det er definisjonen på apartheid. Har ikke vi et ansvar for å gjøre noe her?

Les også Ny rapport beskylder israelske regjeringer for apartheidpolitikk mot palestinerne

Fravær av debatt og virkelighetsorientert mediedekning er to av våre største utfordringer. Israel-Palestina-konflikten er et kroneksempel på hvordan norske medier svikter i sitt oppdrag om å formidle utenriksnyheter. Blant politikere finnes det en status quo om å snakke minst mulig om Norges rolle i krig og konflikt. Det er ikke et demokrati verdig.

Situasjonen for palestinere er uutholdelig, og det haster at vi gjør noe. Israel har skapt et apartheidregime som er verre enn det vi en gang så i Sør-Afrika.

Israelske sikkerhetsstyrker brukte sjokkgranater og tåregass mot palestinere i og rundt al-Aqsa-moskeen i okkuperte Øst-Jerusalem mandag morgen. Over 330 ble såret. Foto: AP / NTB

Blokaden av Gaza gjør at sivile palestinere ikke har tilgang på livsviktig medikamentell behandling, og det israelske forsvaret står med blod på hendene etter år med massemord av palestinere.

Nå må et flertall på Stortinget gå inn for å anerkjenne Palestina som stat, og følge opp FN sin fordømmelse av israelsk bosettingspolitikk. Tiden er overmoden for at Israel dømmes for folkerettslige brudd og okkupasjon av palestinsk land.

Vi har sett apartheid før. Da krevde folk at myndighetene skulle ta til motmæle. Nå må vi gjøre det igjen. For et fritt Palestina.