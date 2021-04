Identitetsgate

Vedtaket om gatenavn i Bergen skader likestillingen. Vanlige folk kan gå lei, og debatten overlates til krefter som verken er særlig moderate eller liberale.

Identitetspolitikk fra ytre høyre er lettere «å ta», men identitetspolitikken fra venstresiden har også autoritære trekk, mener Lars Kolbeinstveit. Foto: CF-WESENBERG

Lars Kolbeinstveit Filosof og rådgiver, Civita

Eirin Eikefjord har rett i at det må være mulig å anerkjenne at for få gater i Bergen bærer kvinnenavn, og at nye gater derfor ofte bør få kvinnenavn, men uten manneforbud.

Mange sier at den beryktede identitetspolitikken har skylden for radikale gatenavnvedtak, der kun svært få unntak kan føre til at en gate oppkalles etter en mann. Hva som kjennetegner trenden, er det skrevet mye godt om.

Den nye identitetspolitikken handler dels om historiske og legitime kamper for like rettigheter og likeverd som tipper over, blant annet fordi det kommer krav om å rette opp historiske feil ved å gjøre nye feil. Roar Hagen sier i en podkast at målet om likestilling handler om likebehandling, der man blir vurdert ut ifra kvalifikasjoner uavhengig av kjønn. Hagen inntar den klassiske, opplyste og liberale posisjonen.

Mer progressive krefter, som lederen i VG og Hanne Skartveit, støtter likevel vedtaket ved å vise til eksempler på hvordan kvinner har blitt tilsidesatt, nettopp på grunn av kjønn. Skartveit viser til historiske eksempler, men gode eksempler legitimerer ikke alle nye tiltak.

Opp gjennom historien har kvinner dessverre blitt oversett. For eksempel fikk ikke kvinner stemmerett før i 1913. For sent, men denne historiske feilen ble ikke rettet opp ved å gi kvinner dobbeltstemme. Hvis vi hadde gjort det, hadde vi bare fortsatt med forskjellsbehandling.

I gatenavnsaken gjøres dessverre denne feilen. Tidligere forskjellsbehandling brukes som argument for ny forskjellsbehandling. Noen er ikke fornøyd med Hagen og andre liberales understrekning av at vi har formell likestilling, og at det er det avgjørende. Det pekes på at vi fortsatt har uformelle strukturer som hindrer likestilling.

Vi kan kanskje enes om at vi fortsatt har slike strukturer, men i hvor stor grad, og hvem de rammer – bare kvinner, eller også menn eller andre grupper, er svært vanskelig å enes om. Det finnes høyst ulike og subjektive perspektiver vi bør lytte til.

Men når de som ikke representerer minoriteten, blir avvist av identitetspolitiske grunner (for eksempel: du er ikke kvinne, og kan derfor ikke forstå eller uttale deg om strukturer som holder kvinner nede), ødelegges den frie og åpne ytringskulturen – viktige perspektiver forsvinner.

Hvis høyst subjektive meninger brukes i kamper for å «rette opp tidligere urett», og ved å innføre ny forskjellsbehandling, drar man det for langt. Det skapes ny og autoritær urett.

Katrine Nødtvedt mener budskapet blir tydeligst med absolutt vedtak. Men det øker neppe oppslutningen om likestilling, mener innsenderen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Katrine Nødtvedt (MDG), byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen, tror ikke budskapet hadde blitt like tydelig hvis ikke vedtaket var så absolutt. Men om oppslutningen om likestilling øker blant folk flest med absolutte vedtak, er tvilsomt.

Mange slutter kanskje heller ikke opp om den motstanden som ymse, mer alternative og reaksjonære, stemmer hoster opp. Likevel legitimerer ikke usaklige motreaksjoner identitetspolitiske vedtak. Det vi risikerer, er at sindige og moderate innbyggere trøster seg med at gatenavn ikke er så viktig og trekker seg tilbake.

Men det er uheldig om det skjer – både prinsipielt og taktisk. For dette handler om å forsvare det åpne samfunn der vi diskuterer saklig. «Det viktigste er ikke hva du ser, men hva du hører», som det så presist ble skrevet i et kommentarfelt i BT nylig.

En av grunnene til at vi delvis ser manglende protester mot dagens identitetspolitikk, er at den ofte kommer innenfra, fra progressivt, etablert og akademisk hold. Dessuten er visstnok intensjonene gode. Identitetspolitikk fra ytre høyre er lettere «å ta» fordi den representer autoritære tendenser og grums utenfra.

Men identitetspolitikken fra venstresiden har også autoritære trekk, og den mater høyrepopulismen med argumenter. Derfor bør liberale stemmer til høyre og venstre mer konsekvent ta til motmæle.

I et mangfoldig Bergen, der folk er ulike og har forskjellige meninger, oppnås det mest samhold og fellesskap gjennom likebehandling – ikke ved å kjempe for ny forskjellsbehandling.