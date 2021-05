Sett ned fartsgrensen på Kvamskogen!

Statens vegvesens argumenter for å beholde dagens fartsgrense holder ikke vann.

«I Statens vegvesen sin verden synes det som at jo flere avkjørsler, jo høyere skal fartsgrensen være», skriver innsenderen. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Hauk A. Nordsti Fyllingsdalen

I BT 27. april leser vi at Statens vegvesen nok en gang skuffer med ikke å redusere fartsgrensen over Kvamskogen. Styreleder for Kvamskogen Vel er trist og skuffet. Hun er en dannet dame, for faktum er at den store majoriteten av hytteeiere på Kvamskogen er skikkelig forbannet på Statens vegvesen, og det med rette.

Argumentene som overingeniør Jostein Vandaskog i Vestland fylkeskommune bruker til forsvar for å ikke redusere fartsgrensen, er rystende lesing og totalt umusikalsk med tanke på samfunnets ønske om å beskytte de myke trafikantene. Vegvesenet har lagt til grunn en mer konservativ tolkning av de matematiske fartsgrensekriteriene, og man kan jo saktens lure på hva grunnen er til det.

I Statens vegvesen sin verden synes det som at jo flere avkjørsler, jo høyere skal fartsgrensen være. Er det derfor man har 70 km/t fartsgrense på Skyggestrandsveien og 80 km/t på Kvamskogen? Det bør jo være omvendt: Lav fart der det er mange avkjørsler og folk.

Statens vegvesen har en teori om at når der er få fastboende på Kvamskogen, så vil det føre til liten respekt for fartsgrensen. Og retorisk hevder de at «snarare kan nedsett fartsgrense føre til falsk tryggleik for dei gåande». Derfor mener de at fartsgrensen ikke kan settes ned til 60 km/t og 70 km/t!

Når de bruker slik argumentasjon, er det åpenbart at de, av ukjent årsak, finner på argumenter for å beholde den altfor høye fartsgrensen. Ta en tur til Kvamskogen og sjekk ut hvilken respekt folk har for dagens fartsgrense.

Hauk A. Nordsti mener Statens vegvesen må tenke mer på de myke trafikantene. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Et annet argument som brukes for å beholde fartsgrensen, er at det er registrert så få trafikkulykker med personskader på den aktuelle strekningen. Ja, det er jo veldig fint, men det er fordi de myke trafikantene er forsiktige og skjønner at de går langs veien med livet som innsats, ikke at det er trygt å gå langs den gang- og sykkelveiløse fylkesveien.

Statens vegvesen burde heller tenke på å forebygge trafikkulykker langs veien. Argumentet med at man trenger høy fartsgrense til transport, virker også noe påtakelig. Næringslivet i Kvam nyter riktignok godt av aktivitet blant hytteeierne på Kvamskogen, men om håndverkerne kommer fem minutter før eller etter avtalt tid, spiller liten rolle.

Noe trailer- og tungtrafikk er det over Kvamskogen i ukedagene, men da snakker vi om profesjonelle sjåfører som avpasser farten etter forholdene. Problemet er størst med de hurtige og etter hvert lydløse bilene som suser forbi.

Fartsgrensen over Kvamskogen må settes ned, og det bør befolkningen og politikerne i Kvam støtte. Hytteeierne på Kvamskogen vil helt sikkert støtte kravet fra Kvams politikere og befolkning om tunnel under Kvamskogen for å unngå rasutsatte Tokagjelet. Sammen kan man utvikle Kvamskogen til et fantastisk rekreasjonssted for Bergen og omegns befolkning.