Denne uken har jeg sittet i bystyret og følt meg feig

Nå skal jeg ta mot til meg og si at det finnes hjelp.

Harald Victor Hove (H) roser hjelpen han har fått hos Rask psykisk helsehjelp (RPH) i Bergen kommune. Foto: Privat

Harald Victor Hove Gruppeleder i Høyres bystyregruppe

Fine folk som Stine og Anita på Rask psykisk helsehjelp Bergen tilbyr hjelp til alle som føler at livet av og til kan by på litt mer enn man kan håndtere på egen hånd.

Har han blitt gal? Er han syk? Jeg forstår at du kan tenke det, men tiden vi er inne i, er litt mer enn hva min tallerken her og nå kan romme.

For fire uker siden startet jeg på innføringskurs i kognitiv terapi fordi jeg manglet glede i livet, savnet motivasjon og følte meg mislykket – preget av sosial isolasjon og mye hjemmekontor. Pandemien virker ekstra hardt på deg når du allerede merker at livet er mørkere enn det burde være.

Det er ingen quick fix, og fortsatt jobber jeg med meg selv, men jeg gjør det ikke alene, i alle fall. God hjelp fra kommunen og de, samt at jeg på kurset traff ulike mennesker som vet hvordan det føles; som forstår, ikke dømmer eller konkluderer, og som gir deg råd som faktisk funker for deg fordi de forstår «hullet» du befinner deg i. Det er en god hjelp som jeg anbefaler til alle som sitter alene i «hullene» sine.

Hvorfor melder jeg dette nå? Jeg har hatt en uke hvor jeg har sittet i bystyret og ikke sagt noe, da vi behandlet planer for hvordan vi skal hjelpe menn som brenner inne med mørke følelser. Det føltes feigt. Og jeg har mistet tålmodighet med gode kollegaer fordi jeg selv ikke har det så bra med meg selv som jeg skulle hatt.

Derfor tenkte jeg at jeg nå skulle ta motet til meg, og si at det finnes hjelp til stort og smått. Mer enn noen gang føler flere av oss på at tiden vi er inne i, tærer på oss. Det spiller ingen rolle hvem du er, fordi det er ingen garanti for at du alltid er på topp.

Jeg ber derfor ikke om sympati, og ja, det går fint med meg. Jeg vil bare si at det skal ikke mye til for at ting kan bli bedre, selv om det tar tid.

Nye kurs starter over påske og jeg håper at du tar motet til deg og melder deg på hos Stine og Anita hos Rask psykisk helsehjelp Bergen hvis du føler at du trenger noen å snakke med. Det er ikke noe alternativ å sitte alene med tankene dine.