Slik fortøyer du båten med æren i behold

Det gjelder å lære av de beste.

Det krever sin matros å fortøye båten like pent som her på Bryggen. Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB

Karl Morten Bårdsen Bergen

Det er vel ikke spesielt vanskelig å kjøre båt midtfjords så lenge man har noenlunde kontroll på mannskap og nærmeste skjær. Sannhetens øyeblikk er heller når du skal legge til kai i en eller annen båthavn, eller kanskje ankre opp ved en badeplass. Da er det maksimalt press på båtføreren og nærmeste matros.

Alle som har frekventert en badeplass der det kommer båter sigende inn har sett følgende scenario: En båt kommer forsiktig flytende inn mot badeplassen. Kapteinen har siktet seg inn mot nærmeste ledige fortøyningspåle. Frempå dekk står matrosen med en taukveil og ser bekymret etter muligheten til å hoppe på land med tauet. Og la oss være ærlige: Matrosen frempå der er alltid en dame.

Ganske snart oppstår det et munnhoggeri mellom matrosen og kapteinen av typen: «Du kommer ikke inntil her! Her er det et skjær! Du må gå den veien!» Og så svarer kapteinen:» Den veien!? Vi har ikke sidepropeller heller!» Og så eskalerer det hele inntil kapteinen på et eller annet tidspunkt roper: «Hopp for faen!».

Karl Morten Bårdsen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Akkurat der har du et litt rørende og vakkert øyeblikk i ferien. Det er klart at man kan le litt av det, men husk at mannskapet er under et stort press her. Ikke har man kjørt båt siden i fjor sommer, og dessuten er det rikelig med utfordringer i en situasjon der kun suksess er akseptabelt.

Kanskje er det mange båter på stedet og mange badende. Dessuten kan det være strøm og sidevind som saboterer selv den beste innseilingen. Ungene om bord er helt sikkert ekstremt giret og har tusen spørsmål om hvor badeutstyret er, og de stiller seg helt uforstående til dette fortøyningsopplegget og at tingene plutselig stopper opp når man nå endelig kan se badeplassen.

Det er mye å si om dette, og det fins egne bøker om både seiling og knuter, men selv har jeg forsøkt å lære ved å observere de beste. Vi har nemlig et vennepar som har bakgrunn fra Sjøforsvaret og som har hatt som jobb å fortøye både MTB-er og stridsbåter. Her er det mye å ta med seg.

For det første så lar de ungene, med redningsvestene på, få lov å løpe i land først. Allerede der senker roen seg om bord noen hakk før man begynner med jobben å finne ut hvor man kan ligge inntil mer permanent. Du verden så mye enklere det er å tenke når ingen samtidig spør om du kan blåse opp baderingen, eller hvor skillingsbollene er.

Dernest blir det lagt en liten plan før man begynner jobben med å seile inn mot fortøyningsstedet. Da er både matros og kaptein enige om hva som skal skje. Og de roper aldri til hverandre. Kun noen håndsignaler og litt peking.

Og den viktigste delen av hele operasjonen: Det er mannen som er matrosen og står frempå der med tauet. Kvinnen er kapteinen om bord.