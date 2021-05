Digitalisering gir bedre tjenester

Regjeringen har ambisjoner om å fortsette å forenkle på denne måten.

Digitaliseringen er et gode for både innbyggerne og offentlige etater, skriver distrikts- og moderniseringsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Lise Åserud / NTB

Linda Hofstad Helleland Distrikts- og digitaliseringsminister (H)

I et innlegg i BT 18. mai skriver Erik Melbye om sin frustrasjon knyttet til digitale tjenester som han ikke opplever som smidige nok.

Denne regjeringen ønsker å skape offentlig sektor med sammenhengende tjenester basert på brukernes behov. Digitale løsninger gjør det mulig å nå ut til flere med enklere og mer brukervennlige tjenester.

Digitaliseringen gjør det mulig at opplysninger om brukerne kan deles trygt, forhåndsutfylles og gjenbrukes på tvers av ulike deler av offentlig forvaltning. Dette har redusert behovet for å fylle ut offentlige skjemaer kraftig.

Dette er et gode for både innbyggerne og offentlige etater. Man skal ikke behøve å oppgi flere ganger opplysninger om en selv som det offentlige allerede kjenner til.

Jeg tror heller ikke så mange av oss savner køene for å levere selvangivelsen på papir, eller jobben det var å gå igjennom papirbunken fra året som gikk og fylle den ut.

Jeg håper alle innbyggere som har henvendt seg til Skatteetaten, har fått svar på en av deres kommunikasjonskanaler. De er tilgjengelige på flere kanaler enn tidligere, via chat, e-post og telefon.

Jo flere som foretrekker å bruke chat og andre digitale selvbetjeningsløsninger, jo mer ressurser blir frigjort til å yte hjelp over telefon til dem som har vanskelige saker eller foretrekker å snakke med noen.

Regjeringen har ambisjoner om å fortsette å forenkle på denne måten. Samtidig er vi opptatt av at det skal finnes gode muligheter for hjelp og veiledning til alle som bruker offentlige tjenester, enten de er statlige eller kommunale, og om de er digitale eller ikke.

Det er også mulig å reservere seg mot å motta informasjon fra det offentlige digitalt, hvis du ønsker det. Da vil du motta posten fra det offentlige på papir.

Regjeringen har høye ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, samtidig som innbyggere og næringsliv har forventninger om en enklere hverdag.

Vi tror på at ny teknologi og digitaliseringens muligheter gjør at vi kan oppnå begge deler, samtidig som vi skal sørge for alternativer eller veiledning for dem som trenger det.