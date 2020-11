Hovmod, latskap og grådighet fra biskopen i Bjørgvin

Jeg skal ikke påstå å kjenne Jesus bedre enn biskopen, men jeg kan ikke erindre at Jesus trengte penger fra myndighetene for å spre sitt glade budskap.

Silje Hjemdal (Frp) svarer på biskopens anklager om at Frp vil kveste folkekirken – og slår tilbake med anklager om en syndig kirke. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant for Hordaland, Frp

Forsøker biskopen å provosere når han stiller spørsmålet om Fremskrittspartiet ønsker å ta knekken på Den norske kirke (DNK) som landsdekkende folkekirke? (BT 23. nov.)

Bakgrunnen er at Frp i sitt alternative budsjett foreslår å kutte bevilgningene til alle trossamfunn med ti prosent, inkludert Den norske kirke.

Det er fristende å svare provoserende tilbake. All den tid utmeldingene av kirken er rekordhøye og andelen aktive kirkegjengere stadig synkende, bør kanskje biskopen kontemplere litt dypere rundt hva som faktisk er i ferd med å «ta knekken» på Den norske kirke?

Realiteten er at samtidig med at medlemstallene til DNK synker, øker aktiviteten hos mange frikirkelige menigheter. Det virker som om at folk flest ikke føler seg særlig hjemme i «folkekirken» lenger. For hvordan kan DNK være en kirke for alle når de aktivt skyver store deler av menigheten fra seg?

Jeg tenker selvsagt på den uheldige politiseringen av kirken vi har sett de siste år. Enten vi snakker om innvandrings- og integreringspolitikk, klimapolitikk, sosialpolitikk eller utenrikspolitikk, har kirkens geistlige ved tallrike anledninger gått ut og tatt klare standpunkt. Det skaper skillelinjer.

Men, Den norske kirkes politiske standpunkt eller synkende medlemstall har ingenting å gjøre med Frps forslag om å kutte i overføringer til trossamfunnene. Våre kutt er ideologisk motivert.

Enkelt forklart mener vi at folks tro, eller overtro om du vil, er en privatsak. Folk må ha rett til å tro på nøyaktig hva de vil, men vi mener at ingen bør ha noen plikt til å finansiere dette. Enkelt og greit.

Jeg vil tro at også mange av biskopens medlemmer er sterkt uenig i at deres skattepenger skal finansiere for eksempel Jehovas vitner, muslimske trossamfunn eller kakemonsterets disipler.

Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin, får svar på tiltale: «Kanskje biskopen heller burde se til sin største helt hvis han vil redde kirken sin fra å bli kvestet?» skriver Silje Hjemdal. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Biskopen peker også på Frps partiprogram, hvor det står at partiet «bygger på Norges grunnlov, norsk vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristelige livssynet og humanistiske verdier». Han stiller spørsmålet: «Hvordan vil Frp sikre rimelige livsvilkår for det kristne livssynet, hvis man samtidig legger opp til å kveste Den norske kirke?»

Biskopens retoriske spørsmål avslører kirkens hovmod, latskap og grådighet:

Hovmod fordi DNK ikke har noen enerett eller eierskap til det «kristne livssynet». Likevel setter biskopen likhetstegn mellom kristen tro og Den norske kirke. Mener virkelig biskopen at selve kristendommen i Norge blir «kvestet» dersom hans budsjett blir litt mindre?

Latskap fordi kirken tilsynelatende gjør lite eller ingenting for å snu den massive medlemsflukten, annet enn å sende kollektbøssen til staten hvert år og stadig tigge etter mer penger.

Grådighet fordi DNK som organisasjon forvalter enorme verdier, blant annet gjennom eiendom. Jeg har registrert lite debatt eller selvransakelse i DNK rundt dette. Er det ingen i DNK som spør om det går an å omsette disse jordlige verdiene til sjelelig føde, som igjen kan føre til færre utmeldinger og mer aktivitet i kirkene?

Frp har ikke tro på offentlig finansiering av trossamfunn, men vil øke støtten til vedlikehold av kirkebygg. Her Johanneskirken i Bergen. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Frp er sterke forsvarere av trosfriheten. Vi har imidlertid ikke tro på at finansiering av disse organisasjonene i milliardklassen er fornuftig bruk av fellesskapets midler. Derfor har vi tidligere i år tatt til orde for at hele støtteordningen bør avskaffes. Det burde ikke overraske biskopen ettersom han gir uttrykk for å ha lest vårt partiprogram.

Vi mener imidlertid at mange kirkebygg har en nasjonal- og kulturhistorisk verdi, som må tas ekstra godt vare på. Denne kulturarven skal ikke råtne på rot. Derfor øker Frp potten til vedlikehold av kirkebygg betraktelig i vårt alternative budsjett.

Det som overrasker, er biskopens holdning om at et budsjettkutt vil kveste kirken. For noen år siden var WWJD («What would Jesus do?») et populært uttrykk i kristne kretser. Jeg skal ikke påstå å kjenne Jesus bedre enn biskopen, men jeg kan ikke erindre noen historier fra Bibelen om at Jesus trengte penger fra datidens myndigheter for å spre sitt glade budskap.

Kanskje biskopen heller burde se til sin største helt hvis han vil redde kirken sin fra å bli «kvestet»? Og lene seg mer på sine medlemmer og mindre på staten?