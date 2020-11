Sats på «Vestlandslegen»!

Derfor bør Det medisinske fakultet i Bergen bli utvida, til beste for heile Vestlandet.

Vi treng legar på Vestlandet for Vestlandet, skriv sju stortingsrepresentantar. Dei støttar utvidinga av Det medisinske fakultet i Bergen etter striden om medisinutdanning i Stavanger.

Kjersti Toppe (Sp), Ruth Grung (Ap), Terje Breivik (V), Tore Storehaug (KrF), Gina Barstad, (vararepresentant SV), Silje Hjemdal (Frp) og Liv Kari Eskeland (H) Stortingsrepresentantar

Koronapandemien har vist kor viktig det er med nasjonal utdanning og rekruttering av helsepersonell. Norge utdannar i dag mindre enn halvparten av legane helsetenesta treng.

Regjeringa sitt Grimstadutval tilrår at på kort sikt treng vi ein nasjonal plan for å utdanne 80 prosent av legane landet treng. Då må kapasiteten på studieplassar aukast frå dagens 636 plassar, til 1076 plassar.

Utvalet føreslår 25 nye plassar i Tromsø (UiT), 65 i Trondheim (NTNU), 120 i Bergen (UiB) og 230 i Oslo (UiO). I revidert nasjonalbudsjett 2020 fekk dei fire fakulteta 20 nye studieplassar kvar, ein god start.

På Vestlandet bør ein bygge vidare på det eksisterande samarbeidet mellom UiB og helsetenestene i landsdelen. Allereie no er det ein god samarbeidsmodell der sjukehusa i Haugesund, Førde, Stavanger og Bergen blir brukt som praksisarena.

Ved Stavanger universitetssjukehus har 190 legestudentar frå UiB kvart år praksisperiodar ved kliniske avdelingar der, og mange studentar frå UiB har praksis hos fastlegar i Rogaland. Helsetenesta i både Rogaland og Vestland fylke er såleis aktive deltakarar i legeutdanninga ved UiB i dag.

Ei utviding av dette samarbeidet for å ta heile Vestlandet i bruk og utdanne enda fleire legar til regionen vår, er ikkje berre ein god ide. Det er heilt nødvendig.

Desse sju stortingsrepresentantane har skrive under innlegget: Kjersti Toppe (Sp), Ruth Grung (Ap), Terje Breivik (V), Tore Storehaug (KrF), Gina Barstad, (vararepresentant SV), Silje Hjemdal (Frp) og Liv Kari Eskeland (H)

Det medisinske fakultet ved UiB har i tråd med dette lansert planen om å utdanne «Vestlandslegen»: legar på Vestlandet for Vestlandet, som eit akademisk kompetanselyft for helsetenesta i heile landsdelen.

Grimstadutvalet støttar denne modellen, og utvalet tilrår at UiB og UiS, saman med helsetenestene i Stavangerregionen, samarbeider om utforminga av studieløpet. Fleirtalet tilrår at camputløysinga i Stavanger baserer seg på at ei gruppe medisinstudentar blir tatt opp og gjennomfører dei første studieåra i Bergen og dei siste åra i Stavanger, med UiB som gradsgjevande universitet.

Det medisinske fakultet ved UiB er lokalisert ved Haukeland universitetssjukehus, men samarbeider med dei andre sjukehusa på Vestlandet.

Det er trong for fleire fastlegar, og i enkelte kommunar er det krevjande å få nok kapasitet på området. Det er også mangel på enkelte spesialistar på sjukehusa. Å utdanne fleire av legestudentane i vårt eige distrikt vil kunne styrke både rekruttering av legar til fastlegeordninga og av spesialistar til sjukehusa våre.

Ei satsing på «Vestlandslegen» vil bety å ta i bruk enno fleire praksisarenaer i heile regionen, også ved lokalsjukehus som i Stord, Voss og Lærdal, samt kommunehelsetenesta, i tillegg til den store aktiviteten som er i Rogaland pr. i dag. Dette vil understøtte heile regionens helsetenester med høgt kompetente fagfolk som er utdanna i og har sine praksiserfaringar blant befolkninga på vestlandet.

Styret i Helse Vest har vedtatt å støtte opp om prinsippa bak «Vestlandslegen». Dei tilrår at UiBs modell blir lagt til grunn for vidare opptrapping av legeutdanning i Helse Vest. Også Vestland fylkesting støttar «Vestlandslegen».

Det gjer også vi. I staden for å bygge opp eit eige medisinsk fakultet i Stavanger, som i stor grad berre må overta den kapasiteten som allereie blir brukt der i dag, bør ein utvide dagens samarbeidsmodell for ei slagkraftig medisinutdanning på Vestlandet.

Slik kan ein sikre heile landsdelen som praksisarena og utdanne legar i tråd med innbyggarane våre sitt behov. Vi vonar at «Vestlandslegen» får tverrpolitisk støtte.