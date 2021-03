Skremmebildet av transpersoner er feil

Kvinneaktivistene bør vurdere om retorikken deres bidrar til et inkluderende samfunn.

Stein Wolff Frydenlund ble født som jente og skiftet kjønn i voksen alder. Han advarer mot dårlige holdninger til transpersoner. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Stein Wolff Frydenlund Transaktivist

Kvinneaktivistene Jane Nordlund og Anna Kathrine Eltvik skriver i Bergens Tidende 1. mars at de ikke er transfobiske når de motsetter seg et angivelig forslag om å erstatte ordene «mor» og «kvinne» med betegnelsen «fødeforelder», og de krever retten til å fortsatt kalle seg kvinner.

Her velger Jane Nordlund og Anna Kathrine Eltvik og lage debatt av et oppkonstruert skremmebilde av transpersoner som noen som vil ta fra dem rettigheter. Heller enn å skape og bygge opp under fordommer og marginalisering, burde aktivister som Nordlund og Eltvik se seg rundt og vurdere om retorikken deres bidrar til et inkluderende samfunn hvor det er plass til synlige og trygge transpersoner eller ikke.

Det er så langt jeg vet ingen transpersoner eller transorganisasjoner som har foreslått å fjerne ordene kvinne og mor fra dagligspråket. I noen sammenhenger blir det argumentert for et mer kjønnsnøytralt språk, som et middel til å favne en større del av virkeligheten og mangfoldet av familieformer og foreldreskap.

En inkludering av flere i mangfoldet av samlivs- og familieformer betyr derimot ikke å ville ta fra kvinner opparbeidede rettigheter eller gjengse ord og uttrykk. Selv når transpersoner forsøker å avdramatisere dramaet rundt sletting av diverse ord, blir vi anklaget for å ha skjulte hensikter.

10.000 mennesker deltok i Pride-paraden under Regnbuedagene i Bergen 2018, for å feire mangfoldet. Foto: Rune Sævig

I en tid hvor transpersoner i hovedsak omtales med negativt fortegn i offentligheten, og i liten grad får være med å sette dagsorden om sin egen livssituasjon, er det forstemmende å se hvordan vi blir omtalt og vurdert i offentligheten, blant annet i Klassekampen og Dagbladet. Debattklimaet gjør noe, både med de generelle holdningene til oss som bryter med normene for kjønn og seksualitet, og med selvfølelsen vår.

I Norge lever vi ikke avsondret fra resten av verden, og europeiske data med svar fra 140.000 lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner viser at vi har en lang vei å gå. I 2019 svarte 60 prosent av transpersonene at de opplevde generell diskriminering i samfunnet, en økning fra 43 prosent i 2012.

Dette er alarmerende tall. Transpersoner har også gjennomgående lav livskvalitet og opplever oftere enn homofile, lesbiske og bifile manglende støtte fra politiske partier og organisasjoner. TransGender Europe har dokumentert forverrede kår for transpersoner under koronapandemien, og spesielt transpersoner som også tilhører andre marginaliserte grupper, slik som etniske minoriteter, unge og eldre og personer med funksjonsnedsettelse, er hardt rammet.

I Norge sliter transorganisasjoner med å få på plass et desentralisert behandlingstilbud som behandler oss med verdighet og ser de individuelle behovene våre.

Jeg blir både oppgitt og lei meg når samfunnsdebattanter bruker energi og det offentlige ordskiftet til å nedvurdere og marginalisere allerede svake grupper i samfunnet.

Like lite som det er opp til rasister å benekte at det er det de er, er det opp til personer med negative holdninger til transpersoner å avgjøre om de er transfobiske eller ikke.