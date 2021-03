Batterifabrikken kan blåse liv i et dødsdømt Mongstad

Equinor må gjøre det rette valget.

Arild Hermstad (MDG) mener batterifabrikk må erstatte oljeraffineriet på Mongstad. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Arild Hermstad Førstekandidat for Miljøpartiet de Grønne i Hordaland og nestleder

Når Equinor, Hydro og Panasonic skal velge plassering for en ny batterifabrikk i Norge, bør det ikke være noen tvil om at Mongstad er best egnet.

Nordhordland vil rammes hardt når oljen skal fases ut, og Equinor har et klart ansvar for å skape grønne, trygge jobber i regionen.

Det meste av virksomheten på Mongstad er helt avhengig av olje og gass. Arbeidsplassene og kompetansen vil bli borte i takt med at vi lykkes med det grønne skiftet. Selv om det er lansert planer for hydrogen og vindkraft, blir det for smått. En svær batterifabrikk som kan gi inntil 2000 nye arbeidsplasser, er nettopp det som trengs for å holde liv i Mongstad.

Snipp snapp snute, snart er oljeavhengige jobber ute, skriver Arild Hermstad. Foto: Heiko Junge, NTB

Batteriene fabrikken skal produsere, vil fjerne behovet for et raffineri på Mongstad. Ingen vil savne forurensende diesel og bensin når alle kjøretøy skal over på batteri. Både raffineriet og utslippene fra anlegget vil fases ut.

Å stenge raffineriet er også helt nødvendig for å nå Vestlands ambisiøse mål om nullutslipp.

Equinor er fortsatt en viktig årsak til klimaproblemet. Kjernevirksomheten er fossil energi, og de jakter på nye forekomster av forurensende olje og gass, til tross for at verden har funnet mye mer enn vi kan brenne. Equinor må nå satse mer på klimaløsninger som vind, sol og batterier for å henge med i det grønne skiftet.

Utviklingen vil gå svært raskt, og resultatet er gitt: Snipp snapp snute, snart er oljeavhengige jobber ute. Mongstad med nær 3000 oljeavhengige jobber ligger tynt an. Redningen bør bli at Equinor og samarbeidspartnerne bygger batterifabrikken på Mongstad når de snart skal velge mellom 82 kandidater.

Ved å velge Mongstad-området, som allerede er regulert og brukes til industri, slipper vi å bygge ned 500 dekar natur et annet sted i Norge, skriver Hermstad. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

En batterifabrikk forsynt av fornybar energi i form av sol og vind på Mongstad vil være et utstillingsvindu for et Equinor som skal ut av oljen. Alver og Austrheim kommuner kan få 2000 nye langsiktige, grønne arbeidsplasser. Det er en tøff konkurranse, men for de to kommunene vil et nei være skjebnesvangert. Utslippene skal vekk, men det vil være ødeleggende om arbeidsplassene, kompetansen og lokalsamfunnet går samme vei.

Mongstad oppfyller kravene for arealer, kraft, kaianlegg og smarte hoder som fabrikken trenger. Ved å velge dette området, som allerede er regulert og brukes til industri, slipper vi å bygge ned 500 dekar natur et annet sted i Norge.

Det bør legges opp til en lokal vindpark på området, samt solceller på alle egnede flater. Mongstad har allerede mange dyktige fagarbeidere, og har erfaring med industri. Nå må ny grønn industri erstatte den forurensende oljen som har preget regionen i årtier.

Nordhordland har et ess i ermet. Dagens arbeidsgiver på Mongstad kan i stor grad beslutte hvem som får den nye fabrikken med tilhørende arbeidsplasser. Nå må de bare gjøre det rette valget.

Da kan Equinor gå fra å være en del av klimaproblemet til å bli en del av løsningen, til det beste for Vestland og lokalsamfunnet i Nordhordland.