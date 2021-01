Jeg er fra Polen, og jeg tar pandemien like alvorlig som deg

Jeg har ikke besøkt hjemlandet siden sommeren 2019. Jeg har gått glipp av bryllup og begravelser. Og jeg er redd, akkurat som deg.

Justyna Kotowiecka frykter at nordmenn skal begynne å skygge unna innvandrere fra land som nå er hardt rammet av covid-19. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Justyna Kotowiecka Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg er rasende, sliten og hjelpeløs som deg.

Jeg er redd. Jeg prøver å ikke tenke på det. Jeg er redd for at jeg på et eller annet tidspunkt ikke tåler det og gråter foran barna. Så vil de oppdage at jeg ikke er så sterk, og miste tryggheten.

Jeg er redd for økonomisk sammenbrudd og problemer med jobb.

Tap av stabilitet er begynnelsen på mange familiekonflikter. Jeg er redd for at det kommer en tid da vi får nok av hverandre. Vi har ikke noe å snakke om lenger. Ingenting skjer, vi ser ingen. Barn lever for mye i den virtuelle verdenen og er for lite med sine jevnaldrende. Det samme gjelder voksne.

Jeg er redd jeg blir gal av å lese nyhetene. Jeg vet ikke hva jeg skal mene om vaksinen. Men la meg fortelle deg én ting: Jeg er virkelig glad for at jeg lever og setter pris på livet mitt. Jeg er redd for at jeg skal bli syk og ingen vil hjelpe meg. Jeg er redd for ensomhet. Anonymitet.

Jeg er redd jeg ikke får se foreldrene mine lenger.

Innimellom får jeg høre at en i familien er syk. Noen av dem har et alvorlig covid-19-forløp og er innlagt på sykehus.

Jeg får ikke vært i begravelser. Hjertet mitt er knust fordi noen veldig nære mennesker har dødd. Jeg har ikke vært i bryllup. Jeg er ikke sammen med slektninger, familie og venner i viktige hendelser i livene deres.

Jeg er fra Polen. Sist jeg besøkte landet mitt var sommeren 2019. Jeg følger alle anbefalinger og retningslinjer fra myndighetene.

Hvorfor?

Fordi jeg vet at det er den eneste måten vi kan stanse pandemien og komme tilbake til normalen. Til verden slik den så ut for ett år siden. Jeg vet at du også vil det. Vi er alle slitne. Irriterte.

«Ikke se på meg med harme. Jeg er ikke alle utlendinger», skriver innsenderen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Dette er en merkelig og vanskelig tid for oss alle, men det var ikke jeg som brakte deg covid-19. Det er ikke min feil at dette er en pandemi. Vennligst ikke se på meg med harme, avsky og uten forståelse. Jeg er meg – og jeg er ikke alle utlendinger.

Ingen av vennene mine reiser for tiden. Ingen setter seg selv eller andre i fare.

Likevel forstår jeg også de som bestemte seg for å besøke familien i Polen til jul. De har ingen her. De tok sine avgjørelser, og de bærer konsekvensene. Karantene i Polen. Noen korte øyeblikk med kjære og så tilbake.

For å passere grensen må du ha et negativt testresultat. Så i karantene igjen. Så en ny test. Ja, det hender noen ikke fullfører alle prosedyrene, men dette er sjelden. Ofte på forespørsel fra arbeidsgivere som ikke fullt ut overholder eller forstår regelverket. Selv ble jeg bedt om å komme på jobb da jeg hadde feber. Hver og en av oss er forskjellige.

Nå trenger vi alle forståelse, empati og varme. Å lete etter skyldige vil ikke gjøre noe bedre.

Jeg forstår at du er redd og rasende. Tro meg, også jeg er et menneske, og jeg har følelser. Vi er her og nå sammen i Norge. Og sammen vil vi beseire viruset. Jeg håper også at det snart vil ta slutt, men når jeg ser hva som skjer, vet jeg at det fortsatt tar tid og krever disiplin og forståelse.

La oss derfor respektere hverandre og være hyggelige, for vi trenger hjertevarme og medmenneskelighet.