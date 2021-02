Upresis pasning fra Myksvoll

Å fremstille kampen om Eidsvåg som et slag mellom en privat utbyggers interesser og en lammet byråd, er overfladisk.

Totalt ni boligbygg (20 boenheter) og fire næringsbygg må rives for å gjøre plass til en bybane i dagen i Ervik. Velger en tunnel, vil ti av disse boenhetene bli spart. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Heidi Sund, Bærekraftig liv Eidsvåg; Rakel Blaalid Leder, Bærekraftig Liv Eidsvåg; Lars Riis Ellingsen Fremtidens Eidsvåg

Morten Myksvoll trekker enkle konklusjoner i sin kommentar til planene i Eidsvåg.

At bystyret og byrådet er uenige i byutviklingssaker, er ikke uvanlig. Den parlamentariske organiseringen av Bergen kommune er ment å sikre rom for uenighet og diskusjon. Dette sikrer lokaldemokratiet og leder ofte til bedre vedtak, noe vi håper vil være tilfelle i Eidsvåg.

Det virker tilsynelatende så åpenbart: Den store profittjagende utbyggeren står i konflikt med den edle Bybanens hensikt. Men det er ikke så enkelt. I dette tilfellet er Eidsvågs innbyggere helt enige med Rexir Holding: Vi ønsker et levende, grønt Eidsvåg, hvor gåbyen realiseres og blågrønne strukturer møtes.

Vi undres over at Myksvoll tilsynelatende tror at det er det levende og grønne Eidsvåg vi skal ha omkamp om, og at han tror utbyggingen av Bybanen sikrer dette. Bybaneutbygging til Åsane har vært omstridt, men vi i Eidsvåg ønsker Bybanen velkommen gjennom hjertet av bygden vår.

Heidi Sund, Rakel Blaalid og Lars Riis Ellingsen. Foto: Privat

Vi stiller oss derimot kritisk til serien av vettlaus utbygging av arealkrevende handel, og det totale fraværet av helhetlig byutvikling. Et stort kryss i Eidsvåg, slik fagetaten legger opp til, vil bare være enda en episode i den dårlige utviklingen av Åsane bydel.

Vi har sett oss lei på at Åsane skal være Bergens felles kjøpesenter, uten estetikk, trivsel eller grønne områder. Fagetatens notat som vurderer behovet for byreparasjon står i sterk kontrast mot fagetatens plan for området med tanke på veitrase. Eidsvåg, som er Åsanes inngangsport, må bli første steg i en slik transformasjon, og utbygging av bybane representerer en mulighet til å rette opp gamle feil.

En kulvert vil muliggjøre områdeutvikling av Eidsvåg, som er sentrumsnært, landlig med eksisterende tilbud til barn og voksne.

Analysen blir overfladisk når kampen om Eidsvåg fremstilles som et slag mellom en privat utbyggers interesser og en lammet byråd. Eidsvågbeboere har et sterkt engasjement for boområdet sitt, og i skrivende stund har en nylig opprettet interessegruppe på Facebook samlet over 700 medlemmer på vel en uke.

Vi fortjener å bli hørt i saken som vil påvirke Eidsvågbeboeres liv i generasjoner. Myksvoll skriver: «Denne saka illustrerer godt korleis bystyrefleirtalet snor seg unna sine eigne vedtak.» Det er å snu alt på hodet.

I bystyrebehandlingen for litt over to år siden vedtok et samlet bystyre at løsningen skulle ta hensyn til både kulturlandskapet og byutviklingen i Eidsvåg. Det som nå kom fra fagetaten, er således en omkamp.

Derfor både håper og tror vi at bystyret vil sørge for at dette ikke blir en omkamp, men at Eidsvåg skjermes. Noe annet vil være en historisk tabbe.