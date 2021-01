Flere kritiske spørsmål, takk!

Godt nytt år. Et år med få nyheter er historie.

Det ukentlige fredagsshowet med regjeringen og FHI har blitt en for ensidig kilde til nyheter om korona, mener innsenderen. Foto: Jil Yngland / NTB

Thorbjørn Kaland Bergen

Vi kan glede oss til et nytt år med mange nye opplevelser og spennende nyheter å lese. Når jeg sier et år med få nyheter i aviser og kringkasting, tenker jeg på de få hendelsene som var tilbake etter at jeg hadde bladd forbi alt som ble sagt om det lille virus og om presidenten i De Forente Stater. Den skrekkelige naturkatastrofen på Gjerdrum lille nyttårsaften krevde naturlig nok at korona og Trump ble skjøvet til side.

På det verste i fjor vår fant jeg kun én eneste liten nyhetsartikkel i Bergens Tidende som ikke handlet om viruset. Redaksjonene vil nok forsvare dekningen med at dette var så nytt og altoverskyggende, at det var nødvendig å fylle alle sidene med beretninger om hvordan barna, skoleungdommene, studentene, de arbeidsledige, restaurantene, artistene og de gamle hadde det.

Vel, nå vet vi det, for vi har opplevd det selv, og snakket med de andre.

Foruten den massive veggen av nyheter om katt-og-mus-leken mellom FHI og det lille virus, forsvant også kildekritikken. Kilden til alle nyhetene var Folkehelseinstituttet og de ukentlige pressekonferansene i sanntid, med statsministeren, helseministeren og FHIs direktør.

I en kronikk i Morgenbladet fremstilte Aslak Bonde dette ukentlige fredagsshowet som et godt regissert teaterstykke, der det ikke er plass til kritiske spørsmål.

«Det annerledesåret vi nå forlater har lært oss meget som kan gjøre 2021 langt bedre for mange av oss. Den lærdommen håper jeg mediene også kan ta med seg», skriver Thorbjørn Kaland. Foto: Privat

Regjeringen har, i sine forsøk på å bekjempe viruset, innført restriksjoner for vår atferd. I et fritt samfunn er det vanskelig å få hele befolkningen med på å underkaste seg disse restriksjonene, noe som utvilsomt har bidratt til nye oppblomstringer. Den famlende regjeringen har da valgt å ty til skremsel og frykt for å tvinge oss inn i den nødvendige isolasjon. Denne metoden har virket utmerket på alle, unntatt supersprederne.

Hver morgen har vi våknet til nyheten om antall smittede, syke og døde. Og alle medier stiller opp, sender ut de skremmende tallene, som om det ikke hadde hendt noe annet i inn- og utland det var verdt å skrive hjem om.

Når alle medier formidler FHIs nye tall, blir de en sannhet. Hvis en uskyldig borger da prøver å komme med en optimistisk vinkling, blir han fort slått i bakken – for du kødder ikke med regjeringens medisinske eksperter.

Men det finnes faktisk noen andre sannheter, som ikke rokker ved FHIs sannheter, men som setter dem i et annet perspektiv. Som at når 1000 nordmenn er smittet, så er 5.360.000 nordmenn ikke smittet.

Folk vil ikke høre dette, for vi vil helst se mannen med ljåen bak munnbindet på bussen. Folk blir sinte når noen setter koronanyhetene i perspektiv. Slik har det blitt når alle medier har gjengitt de samme nyhetene fra den samme kilden dag ut og dag inn.

Den første vaksinemottakeren ble dekket som en superstjerne. Thorbjørn Kaland hadde ønsket seg flere kritiske spørsmål og mediedekning av andre utfordringer i Helse-Norge. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Helseministeren er ansvarlig for behandling av samtlige lidelser som rammer flere hundre mennesker. Men i 2020 har vi kun hørt ham snakke om én lidelse. En lidelse med relativt få sykdomstilfeller og dødsfall sammenliknet med de andre lidelsene som 40.000 nordmenn døde av i 2020.

Hvor er journalistene som skulle satt ministeren til veggs om alle de andre lidelsene? De som skulle spurt hvor mange operasjoner og behandlinger som ble utsatt eller avlyst på grunn av koronaberedskapen.

Gjennom et halvt år har mediene skrevet om den kommende vaksinen. Den skulle komme som en Messias og ta kvelertak på viruset, og den har gitt oss det store håpet om at snart er det over. Den første vaksinemottakeren dekkes som en superstjerne. Men hvor er journalistene som skulle stilt kritiske spørsmål til om det faktisk er riktigere å vaksinere de isolerte eldre fremfor de unge supersmitterne?

FHI har trolig gjort en veloverveid vurdering ved å begynne med de svakeste, for å redde flest mulig leveår. Men da må de ikke innbille oss at smittespredningen vil avta med en vaksine bare et fåtall vil få i starten.

Det er lett å være kritisk og etterpåklok – som jeg er her. For et halvt år siden visste vi ikke om vi sto overfor et angrep tilsvarende en atomeksplosjon. Men nå vet vi meget mer om hvordan smitten spres og hvor den ikke spres. Da er det på tide at mediene skriver om all den livsglede vi kan fylle livene med i året som kommer. Vi blir neppe smittet på teateret, i kirken, på kunstutstilling, på fjellet eller på sjøen.

Det er neppe på teateret vi blir smittet. Vi har lært å leve med smittefaren og kan vende tilbake til det normale livet, mener Thorbjørn Kaland. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Til tross for at vi fryktet det ville gå verre i 2020, lærte vi å leve med smittefaren. Vi vennet oss til å leve med betryggende avstand. Og vi lærte å forholde oss til mindre grupper som vi var trygge nok til å kunne dele en klem med. Vi lærte at om vi hadde vært uheldig og kommet for nær noen fremmede, så var det en enkel sak å ta en test. Som regel ble testen negativ, for de aller fleste rundt oss er jo ikke smittet.

Med denne lærdommen kan vi glede oss til et nytt år. Smitterestriksjonene vil vi kanskje måtte leve med i hele 2021, da smitteomfanget også vil avhenge av utviklingen i andre land.

Lærdommen vi høstet av 2020, kan gjøre 2021 til et gledens år. Vi kan vende tilbake til det normale livet. Vi har lært den trygge atferd. Vi kan reise rundt og oppdage det vakre landet vi ofte forlot. Og hvis mediene følger opp, kan vi lese, se og høre alle de andre nyhetene også.