Angrepet på Kongressen er dessverre ikke overraskende

Trump følger en oppskrift vi har sett før.

En opprører bærer et sørstatsflagg gjennom kongressbygningen i Washington onsdag, etter at folkemengden tok seg inn i bygget. Foto: MIKE THEILER / AP/ NTB

Jostein Hole Kobbeltvedt Daglig leder i Raftostiftelsen

Det vi har sett utspille seg i Washington i det siste døgnet er dypt rystende. Men målrettede angrep på ingredienser som utgjør et demokrati er dessverre ikke overraskende. Det følger et mønster vi også ser andre steder i verden.

Demonstranter som med vold, og på oppfordring fra en sittende president, nesten lykkes i å stanse verifisering av valget av hans etterfølger, mangler sidestykke i nyere amerikansk historie. Det skjedde samtidig med at flere folkevalgte prøvde å få omgjort valget uten noe som helst bevis for juks.

Det er en dyster påminnelse om at grunnleggende demokratiske spilleregler vi tar for gitt, kan endres raskt. Også der vi trodde demokratiet sto sterkest.

I fire år har Donald Trump undergravd viktige ingredienser i det amerikanske demokratiet, skriver Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

I Raftostiftelsens undervisning utforsker elever hvilke ingredienser som trengs for å skape og opprettholde et demokrati, og diskuterer hva som blir konsekvensene hvis noen av ingrediensene tas vekk. Hva skjer hvis man avholder valg, men uten fri presse, uavhengige domstoler eller lik tilgang til informasjon? Hvor viktig er borgernes tillit til institusjoner og til hverandre?

Demokratier kan se ulike ut, men de er avhengig av mer enn valg hvert fjerde år. Det vi ser i USA nå, er dels et resultat av langvarige prosesser som har bidratt til polarisering og mistro til de demokratiske institusjonene.

Det er allikevel umulig å se bort ifra det ansvaret Donald Trump og hans medhjelpere har for å ha helt bensin på bålet, og for dem som har sittet stille og sett på. I fire år har Trump undergravd viktige ingredienser i det amerikanske demokratiet. Det følger en oppskrift vi i Raftostiftelsen ser altfor mange andre steder i verden i dag.

Angrepet på Kongressen er dessverre ikke overraskende, skriver Jostein Hole Kobbeltvedt. Foto: Hans Jørgen Brun

Fra India og Brasil, til Polen og Ungarn, ser vi paradoksalt nok demokratisk valgte ledere bruke sin makt til å undergrave demokratiet som valgte dem. Som Trump i USA søker de å forsterke motsetningene i samfunnet ved å skape et «oss» mot «dem».

Ofte gjøres dette ved å tegne et forvrengt bilde av historien, appellere til nasjonalisme og misforstått patriotisme. Innvandrere, homofile, muslimer eller andre minoriteter blir gjort til syndebukker for folks legitime bekymring for voksende ulikhet og økonomisk nedgang. Problemer som klimaendringer, og av og til også en pandemi, blir fortrengt. Uavhengige medier og domstoler settes under press.

Også Brasils president Jair Bolsonaro har brukt sin demokratisk valgte posisjon til å underminere demokratiet, mener Jostein Hole Kobbeltvedt. Foto: Eraldo Peres / AP

Grunnleggende rettsstatsprinsipper, maktfordeling eller minoriteters rettigheter blir sett på som hindre mot flertallets vilje. De som våger å stille spørsmål blir fremstilt som politisk korrekte eliter drevet av egeninteresse. Menneskerettighetsforsvarere stemples som folkefiender.

I alle disse landene ser vi ledere som går stadig lenger i å brutalisere det offentlige ordskiftet og heve grensen for hva som er allment akseptert å si om, og gjøre mot, politiske motstandere. I stadig større grad trenger de ikke så mye å sensurere medier som å la de sosiale medienes algoritmer få operere fritt for at hatytringene deles og forsterkes.

Fremtiden til det amerikanske demokratiet er fortsatt uavklart. Forhåpentligvis vil institusjonene klare å stå imot kreftene Trump har dyrket frem.

Kanskje vil bildene fra kongressen få flere amerikanere til å se hvor langt det har gått, og hva som er i spill. Kanskje vil det være kimen til et sterkere demokrati på sikt. Det er allikevel urovekkende hvor langt det har gått og hvor raskt det kunne skje.

Det er en påminnelse om at demokratisk medborgerskap og respekt for menneskerettigheter må være en daglig øvelse vi alle tar del i.