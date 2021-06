Bjørnetenester er ikkje problemet

Å få ungdom til å sjå på kvarandre som individuelle konkurrentar, derimot, gjer det vanskelegare å møte motgang.

Det Pål Hjermstad kallar «blautfiskanes tidsalder», vil eg heller kalle «individets tidsalder», skriv innsendaren. Foto: Photobank gallery / Shutterstock / NTB

Ingeborg Undheim Student

Å kjenne på negative kjensler, som sorg, frykt og sinne, er både normalt og sunt. Ein skal ikkje gje vonde kjensler meir plass enn naudsynt, men eg trur folk har lett for å gløyme at det ligg årsaker bak kjenslene våre.

Førre veke skreiv lærar Pål Hjermstad i BT at vaksne kanskje har gått for langt i å «sykeliggjøre normale følelser og dyrke tungsinnet». «Sy puter under armane»-argumentasjonen er ikkje ny, og eg kan vere einig med Hjermstad at foreldregenerasjonen generelt er litt for redde for å la barna sine stå i det vonde. Men eg er redd han er i ferd med å tråkke i ei felle.

Hjermstad tek for god fisk at levestandarden i Noreg berre har blitt betre på grunn av økonomisk vekst, men kva som er «tidenes beste» samfunn avheng av auge som ser. I auga mine kunne landet vårt vore rausare.

Kva som er tidenes beste samfunn, avheng av kva auge som ser, skriv Ingeborg Undheim i svaret til lærar Pål Hjermstad. Foto: Privat

Forskjellane i Noreg aukar, og me blir meir og meir individualistisk orientert. Kva som er ønska av ungdommen, er tydeleg: ta utdanning og vær førebudd på å stadig måtte forbetre deg for å tilpasse deg framtidas arbeidsmarknad. Når alt då ligg til rette for å lukkast, blir byrda tyngre når livet ikkje går den retninga ein hadde tenkt. Eller, rettare sagt, andre hadde tenkt for deg.

Ikkje alle triumferer på skulen. Nokon liker betre anna syssel. Når ein då endar opp med å bli så nedbrote av å aldri strekke til at ein blir uføretrygda, er det ikkje berre pengar og arbeidsmogelegheiter ein mistar, men også kjensla av å høyre til eit større fellesskap, altså samfunnet.

Det at folk føler tilhøyrsle, er sjølve samfunnslimet spør du meg. At fleire og fleire kjenner seg utanfor, er mykje meir alvorleg for utviklinga vår enn tapte investeringar. Det skaper splitting, ulikdom og uro. Eg skal ikkje gå vidare inn på dette no, men å måle menneske si verdi etter kor mykje dei bidreg til statskassa er iskaldt, og eg håper me ein dag blir eit samfunn kor ein sett liv og helse høgare enn økonomisk profitt.

Eg trur ikkje Hjermstad er ein kald kynikar, men eg tolkar innlegget hans meir som eit teikn på tida me lev i. Det han kallar «blautfiskanes tidsalder», vil eg heller kalle «individets tidsalder».