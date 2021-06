Eldre har også lidd under pandemien

Koronakommisjonen og Bergen kommunes rapport kan ikke bli siste ord.

Selv om eldre i Norge nå har fått vaksine, har pandemien gitt svekkelser av både fysisk og psykisk form, skriver innsenderne. Foto: Tomertu / Shutterstock / NTB

Marie H. Gedde Lege og PhD-stipendiat, Haraldsplass Diakonale Sykehus og SEFAS, UiB

Line Iden Berge Spesialist i psykiatri, overlege ved NKS Olaviken og postdoktor ved SEFAS, UiB

Våre møter med pasienter og pårørende gir et helt annet inntrykk av hvordan eldre har blitt påvirket av pandemien enn det som kommer frem i Koronakommisjonen og rapporten bestilt av Bergen kommune.

De aller fleste eldre bor hjemme, men allikevel unnlater Koronakommisjonen å reflektere over betydningen av redusert tjenestetilbud for denne gruppen.

BT omtalte Bergen kommunes rapport om eldre i sykehjem tidligere i vår. Den konkluderer uventet med at beboerne ikke fikk redusert livskvalitet, til tross for at de fikk færre besøk og mistet viktige tjenester da pandemien herjet som verst.

Det er sikkert riktig at pårørende og personale i sykehjem ikke registrerer en slik endring, men som leger og forskere ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin og Pandemisenteret ved Universitetet i Bergen kan vi ikke la disse rapportene bli siste ord om pandemiens konsekvenser for eldre i Norge.

Marie H. Gedde (til v.) er lege og PhD-stipendiat ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og PhD-student ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UIB. Line Iden Berge er spesialist i psykiatri, overlege ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og postdoktor ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB. Foto: Privat

I Norge lever 100.000 personer med demens, hvorav cirka 70.000 bor hjemme. Vi har møtt flere som grunnet sin demens opplever at vi igjen er rammet av krig og ikke klarer å skille dagens kamp mot virus fra kamp mot tyskerne under andre verdenskrig. For andre har renslighet blitt tvangspreget og hemmende for livsutfoldelse – selv isolert hjemme under covid-19.

Disse møtene med pasienter i alderspsykiatrisk sykehus er trolig bare toppen av isfjellet. Pandemien har også fått store konsekvenser for mange eldre personers fysiske helse.

Da store deler av sykehusenes daglige virksomhet ble redusert til et minimum, fikk mange utsatt planlagt behandling. I tillegg vet vi at mange har unnlatt å søke helsehjelp.

Mange eldre er selv pårørende til ektefeller, søstre, brødre og nære venner som bor på sykehjem. Adskillelse som følge av restriksjonene har vært utfordrende for disse.

Pårørendes situasjon vektlegges særlig i Koronakommisjonen rapport, mens Bergen kommunes rapport understreker også hvor vanskelig dette har vært for beboerne, særlig for dem med demens og kognitiv svikt.

For mange pårørende var det tungt å miste muligheten til å besøke sine nærmeste. Her fra Midtbygda sjukeheim som måtte innføre besøksforbud i mars i fjor. Foto: Rune Sævig (arkiv)

I ulike forskningsprosjekter har vi undersøkt hvordan eldre opplevde pandemien og restriksjonene.

I den ene studien undersøkte vi personer som bodde hjemme i Bergen med demens. Deres pårørende rapporterte at deres totalsituasjon var betydelig redusert – og det etter kun få uker med restriksjoner.

Våre foreløpige funn tyder dessverre ikke på en positiv utvikling etter hvert som unntakstilstanden dro ut i tid, både i rollen som pårørende, men også for eldre generelt.

Vår intensjon er ikke å sette grupper opp mot hverandre eller kjempe om offerrollen. Vi har alle blitt rammet av pandemien og restriksjonene, men den forverrede situasjonen for unge har preget det offentlige ordskiftet.

Selv om den totale dødeligheten, også blant eldre, ikke har steget i Norge under pandemien, er det et uomtvistelig faktum at eldre topper statistikken over covid-19-relaterte dødsfall.

Eldre er ikke en gruppe som roper med utestemme når den psykiske helsen forverres. Vi gjør det nå, på deres vegne, for å nyansere debatten.