Ingen omstilling uten oljenæringen

Krisepakken til oljenæringen er avgjørende for den grønne omstillingen.

Publisert

Anniken Hauglie i Norsk olje og gass skriver at hun reagerer på et debattinnlegg i BT som angriper krisepakken til oljepakken. Foto: Stian Lysberg Solum

Debattinnlegg

Anniken Hauglie Adm. dir. i Norsk olje og gass

Olje- og gassnæringen utvikler fornybare løsninger, som Norge trenger for å nå klimamålene. Derfor er det riktig å hjelpe industrien ut av krisen.

I et i innlegg i BT 20. september fremmer Sissel Rogne, direktør ved Havforskningsinstituttet, og Dag Rune Olsen, rektor ved UiB, flere påstander som må korrigeres.

Vi er enige med Rogne og Olsen når de sier at havet vil bli en viktig arena for Norge i tiårene fremover, og kan spille en nøkkelrolle i klimaomstillingen. Vi forstår også ønsket om mer støtte til å utvikle nye havnæringer.

Det er derimot mindre forståelig at Rogne og Olsen velger å bruke mesteparten av sitt innlegg på å angripe oljenæringen, og en krisepakke som har sikret titusenvis av arbeidsplasser. Vi synes i stedet de burde ha brukt innlegget til å fortelle mer om alle de gode mulighetene havet vil gi oss i fremtiden.

Rogne og Olsen påstår at oljenæringens krisepakke koster staten dyrt, så dyrt at det blir mindre til andre. Det er faktisk helt feil. Pakken er ikke en storstilt kontantoverføring, men en ordning der selskapene får økt fradrag nå, som siden skal tilbakebetales – med renter.

Som flere har påpekt, stimulerer pakken til økt aktivitet på sokkelen, som igjen vil kunne gi økte statlige inntekter. Det vil igjen gi staten mer økonomisk spillerom til å finansiere forskning og utvikling av nye grønne havnæringer.

Selv i kriseåret 2020 er det estimert at statens inntekter fra olje- og gassvirksomhet nesten dekker hele regningen for alle koronatiltak så langt i år.

Det viktigste med pakken er at den redder arbeidsplasser i en vanskelig tid, og bevarer lønnsomme bedrifter og kompetanse som er avgjørende for at Norge skal lykkes med klimaomstillingen til havs.

Rogne og Olsen trekker frem havvind og grønn skipsfart som viktige satsingsområder for den grønne omstillingen. Men de som faktisk driver med havvind og grønn skipsfart, har vært krystallklare på at oljepakken er avgjørende for at de skal overleve, og at Norge skal kunne fortsette med den grønne omstillingen.

Rogne og Olsen står derfor i en heller lei spagat når de kritiserer oljepakken. Olje- og gassindustrien står med begge bena midt i jobben med å omstille industrien. Vi har lovet dramatiske reduksjoner av klimagasser de kommende årene og skal være nær null i 2050.