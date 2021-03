BT skaper inntrykk av at det er noe tvilsomt ved musikkbransjen

Hva vil BT med artiklene om aktørene som, helt legitimt, har mottatt støtte?

«Jeg vil gjerne bestille en noe mer opplyst og prinsipiell kulturjournalistikk», skriver Helene Nilsen. Foto: Thor Brødreskift

Helene Nilsen Musikant og vitenskapsteoretiker

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg.

I BT 16. mars kan vi lese at bergensaktører har mottatt statlig støtte til konserter med få solgte billetter og at bergenske arrangører flittig har søkt stimuleringsordningen.

Hva vil BT oss med denne kulturjournalistikken?

Disse to artiklene etterlater et inntrykk av at noe suspekt har foregått i musikkbransjen. Samtidig kan vi lese at arrangørene som blir nevnt, har mottatt støtte i henhold til Kulturrådets retningslinjer. Hva er det i så fall som bør diskuteres? Kulturrådets ordninger, eller kulturaktører som bruker disse ordningene i mangel av inntektsgrunnlag?

BT har i flere artikler rettet søkelyset mot koronastøtten til kulturlivet. Faksimile: BT 17. mars

Konsertarrangører som ønsker å opptre ryddig og redelig, spør seg: Hva er riktig bruk av Kulturrådets stimuleringsordning? Idet man stiller dette spørsmålet, blir man umiddelbart forvirret. For hva er det Kulturrådet ønsker å stimulere til med denne ordningen? Det er uklart.

Skal ressursene dra i gang et ordentlig apparat med mye teknikk i sving for å sysselsette flest mulig og bruke hoteller, restauranter, og kulturhus rundt i landet? Eller skal man ta med seg telt og termos og planlegge turneen med så lavt budsjett som mulig, slik at man søker om minst mulig penger?

De fleste som lever av musikk i Norge, spiller ikke i Spektrum og har ikke stort billettsalg, skriver innsenderen. Bildet er fra Auroras konsert via USF Streaming i 2020. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Noe av forvirringen skyldes også at vi heller ikke vet hvem eller hva vi snakker om når vi snakker om «kulturlivet». De fleste som lever av musikk i Norge, spiller ikke i Spektrum og kan heller ikke regne med noe særlig billettsalg. Spesielt all den tid publikum blir rådet til ikke å delta på kulturarrangementer, ikke krysse kommunegrenser, og generelt holde seg hjemme.

Derfor fremstår det som vel lettvint når BT velger å – på subtilt vis – henge ut musikkaktører som har søkt om, og fått tilslag på, statlig støtte etter et år uten inntekt, i stedet for å snakke om hva slags utslag ordningen gir, hvorfor det blir sånn, og hvordan denne typen støtteordninger kan forebygge fallgruver i begge ender av pengesekken.

Hva innebærer det for eksempel at den reviderte ordningen ikke lenger dekker differansen mellom tillatt antall publikummere og faktisk solgte billetter? Hvilke utslag gir dette seg for arrangørene?

For ordens skyld kan jeg nevne at jeg er en av Bergens musiserende, men ikke har mottatt midler fra nevnte ordning i skrivende stund. Jeg er involvert i prosjekter som har søkt om/har planlagt å søke om slike midler.

Som vitenskapsteoretiker er jeg imidlertid interessert i forholdet mellom politikkens kunnskapsgrunnlag, hensikt og påfølgende utslag i praksis. Med dette innlegget vil jeg derfor gjerne få bestille noe mer opplyst og prinsipiell kulturjournalistikk, eller kanskje til og med en bred offentlig debatt, om kulturaktørenes samfunnsrolle og forholdet mellom denne og Kulturrådets støtteordninger.