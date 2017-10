Justisministeren har sagt det er en prioritert oppgave å arrestere Assange.

I en kommentar 27. september kritiserer Frode Bjerkestrand Julian Assange for Wikileaks' rolle i valget i USA i 2016. Bjerkestrand spør: «Hvorfor har ikke de mange tusen hackerne i Assanges system skaffet til veie informasjon om Trumps samarbeid med russiske oligarker og politikere, og om skattelikningen som han nekter å frigi?»

Etter valget uttalte Assange at de hadde mottatt informasjon om Sanders og Clinton-kampanjen og om Clintons politiske kampanje og the Clinton Foundation som oppfylte Wikileaks' vedtatte, redaksjonelle kriterier. Men ingen ting tilsvarende om republikanernes kampanjer.

Clintons e-post havnet på Wikileaks, men det var først da republikaneren og FBI-sjef James Comey rett før valget uttalte at nye e-poster måtte granskes, at valget snudde. Inntil da trodde alle at Clinton kom til å vinne.

Selv om FBI i siste liten avkreftet at der var noe nytt, var skaden uopprettelig. Så det er ikke uten grunn at offentlig ansatte har et lovfestet forbud mot å blande seg inn i valgkampen i kraft av sin stilling (Hatch-loven). Oppstyret om at Russland skal være hackeren av Clintons e-poster, noe Assange har avvist, har behendig fjernet fokuset fra Comey selv.

Justisministeren har sagt det er en prioritert oppgave å arrestere Assange, så ikke kall Assange paranoid!