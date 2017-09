Sykkel-VM i Bergen er etter Raudt sitt syn ikkje verdt offentleg sponsing.

På valdagen tok eg som fylkestingspolitikar i Hordaland imot ein invitasjon på engelsk til Storm Restaurant i Bergen – og deretter eskorte til VIP-området på Torgallmenningen under den offisielle opninga av sykkel-VM i Bergen i dag.

VIP betyr Very Important Person. Eg kjenner meg ikkje slik i samband med sykkel-VM. Tvert imot. Eg kan rett og slett ikkje stille meg bak dette arrangementet. Difor har eg takka høfleg nei til invitasjonen.

I Hordaland fylkestinget røysta eg under budsjetthandsaminga for 2017 imot fylkeskommunalt tilskot til dette arrangementet.

Dette skjedde like etter store kutt i dei vidaregåande skulane og tannhelsetenesta i fylket. Det same har skjedd i Bergen bystyre, som la ned skular og slit med midlar til den offentlege velferda. Sykkel-VM var viktigare for nokon av dei andre partia.

Eg er sjølv glad i å sykle – og vil jobbe for at mange fleire nyttar sykkel til skule, jobb og i fritida. Sykkelsporten treng og støtte. Men Syklistenes Landsforbund har lenge rangert Bergen som ein av dei dårlegaste sykkelbyane i landet. Her er det mykje ugjort. Etter underskotet etter sykkel-VM blir det truleg ikkje lettare.

Den internasjonale sykkelsporten er diverre blitt eit proffsirkus og ei pengemaskin utan like – med skyhøge løner, korrupsjonsavsløringar og stadige dop-skandalar. Sykkel-VM i Bergen er etter Raudt sitt syn ikkje verdt offentleg sponsing.

Difor står vår VIP-plass ledig på Torgallmenningen i dag.