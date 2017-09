I dag er det et et tøft løp mot høstferien, som brukes som et hvileskjær for å snappe etter luften.

For skolene er tiden mellom sommerferie og høstferien i oktober ofte den tøffeste og mest krevende av hele året.

Både lærere og elever skal i løpe av kort tid sette seg inn i nye bøker, nye timeplaner og til dels nye elever. Det blir et tøft løp mot høstferien, som brukes som et hvileskjær for å snappe etter luften – også for foreldre.

Dette står til dels i skarp kontrast til rolige uker før sommerferien, hvor det ofte blir vanskelig å holde på motivasjonen hos elevene. Særlig gjelder det ungdomsskoleelevene etter eksamenstiden. Kunne man ha tenkt nytt for å fordele belastningen bedre? Rett og slett fylle tiden mot sommerferien med mer innhold for å slippe å få den tøffe starten på skoleåret? Det ideelle hadde vært at man da kunne forberede seg til neste år.

I Skottland har man ved flere skoler valgt et opplegg som nettopp tar sikte på å gjøre det. Et nytt skoleår starter når eksamen er ferdig i mai (noenlunde samme tidspunkt som her), og elevene blir kjent med neste års lærere, timeplan og klasserom. Det er ikke tiden for hard jobbing, men man kommer litt inn i det nye.

Fordelen er at når skolene da starter igjen i august etter ferien, unngår man den tøffe starten.

I Norge har vi opplæringsloven som legger føringer for skolenes virksomhet. Dersom man ønsker å legge til rette for at skoleåret skal strekke seg fra f.eks. mai til mai, må loven endres. Vi mener imidlertid at dersom det klart er definert at formålet ikke er «tyvstart» på det nye året, men derimot en «introduksjonsperiode» for å bli kjent med ny lærer og klasserom mv., er ikke loven til hinder for det. Særlig gjelder dette for ungdomstrinnet, hvor man ikke trenger å definere opplæringen som de eventuelt starter med i mai som tilhørende 9. trinn. Kompetansemålene gjelder nemlig for 8. til 10. trinn med sluttvurdering etter 10. trinn.

Vi tror at dette bør prøves ut, og vil sterkt oppfordre Bergen kommune til å gripe muligheten, kanskje prøve det ut på enkeltskole? Signaler fra lærere og elever om en tøff skolestart bør fanges opp, og dette kan være en måte å gjøre den mindre krevende på. Det er som når du skal spille en fotballkamp – det hjelper å kjenne trener og lagkameratene dine og å ha hatt på seg fotballskoene for du sparker løs.