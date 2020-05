Vi har ikke nok uteareal til lek i koronatiden

Gode lekeplasser bør være en del av beredskapen i Bergen.

En opprustning av områdene tilpasset barn i bydelene, vil gjøre hverdagene lettere nå som alt er snudd på hodet og rart, skriver Stina E. Oseland. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock

Debattinnlegg

Stina Ellevseth Oseland Stipendiat ved Senter for klima- og energiomstilling (CET), UiB, og mor

To voksne og syv-åtte fireåringer trasker oppover bakkene. Godt kledd, like refleksvester, søkende etter en ledig lekeplass. De to kohortene skal finne seg et sted å leke noen timer, utenfor den oppdelte og fulle lekeplassen i barnehagen, med god nok plass til at de to gruppene kan holdes forskriftsmessig atskilt.

Oppstarten av skole og barnehage etter koronanedstengingen viser behovet for et fokus på leselighet (på engelsk «liveability») i den tette byen, og den gjør det ekstra tydelig at foreløpig har ikke pengene fulgt ungene.

De skal være mest mulig ute, både barnehageungene og skolebarna. De skal ha pedagogisk opplegg, vaske hendene, utfolde seg fysisk, vaske hendene på nytt, ha med sunne, spennende matbokser hjemmefra, de skal disse, grave i sandkasse, spille fotball, plukke blomster, og, de skal vaske hendene.

Stina Ellevseth Oseland foreslår at Bergen kommunen fremskynder oppgraderingen av parker, nedslitte skolegårder og triste lekeplasser. Foto: Privat

Fra Barcelona kommer innblikk i en annen versjon av den tette byen. Spania har en ekstremt streng versjon av «lockdown», ingen unger har fått være utendørs, annet enn på egne balkonger, på seks uker. Og det er en av Europas tetteste byer. Få har utsikt til parker, ikke engang et enslig tre har vært innenfor synsrekkevidden til disse barna.

Å påstå at Bergen er på vei til samme tetthet som Barcelona, vil være en kraftig overdrivelse, men vi kan likevel hente lærdom fra deres opplevelser de siste ukene.

Det er mange gode grunner til å fokusere på grøntområder, på lekeplasser, på barnas rolle i den tette byen. Og den siste tiden, både under nedstengning og nå gradvis åpning, viser tydeligere at dette er noe man må satse på. Vi har ikke nok lekbart areal for en situasjon som dette, er ikke det også en del av en beredskap?

Å dele en gammel grusbane, som blir til en liten innsjø etter et par dager med regn, inn i tre soner, hvor en klasse får én av disse stripene til friminutt – gir det gode vilkår for fysisk aktivitet og lek mellom de nå tradisjonelt strukturerte skoletimene?

Bergen kommune fant 210 millioner til det lokale næringslivet. Mitt forslag er at man graver frem noen millioner til fremskynding av oppgradering av parkområder, nedslitte skolegårder og alle disse triste, små lekeplassene som består av en disse og en liten sandkasse.

En opprustning av områdene tilpasset barn i bydelene, vil gjøre hverdagene lettere nå som alt er snudd på hodet og rart, og det vil gjøre områder mer attraktive for de mange familiene man ser for seg skal bo i leiligheter med en balkong som sitt private uteområde.

Hvor lenge synes de syv-åtte fireåringene at dissen og sandkassen, delt i to atskilte enheter, en til hver kohort, er spennende? Før de igjen trasker videre, på let etter et levelig lekeområde?