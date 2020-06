Det koster å skifte mening

Likevel har du godt av å gjøre det.

Publisert Publisert Nå nettopp

Professor og psykolog Per-Einar Binder forklarer hvorfor det koster så mye å skifte mening, men også hvorfor det mange ganger kan være sunt. Foto: UiB, Shutterstock / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Per-Einar Binder Professor og psykolog, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Hvorfor mener du akkurat dette?

Noen av meningene dine kjennes som en del av deg selv. Det kan være meninger om miljøspørsmål, om rettferdighet mellom mennesker, om frihet, om betydningen av et fellesskap, og om hva som skaper et godt samfunn.

Slike meninger henger sammen med kjerneverdiene dine. Dette er dine grunnleggende antakelser om hva som er viktig i livet.

De har tatt form inni deg gjennom samtalene du har hatt, gjennom møter med andre som har inspirert deg. De har festet seg inni deg gjennom alle de gangene du har tenkt på dem med glød og kraft.

Du føler at akkurat disse verdiene er deg. De er blitt en del av fortellingen du har skapt om deg selv. De er en av bærebjelkene i din identitet. Du er en som tror på akkurat dette.

Kjerneverdiene er med å gi hensikt i livet.

Vi har selvsagt også mange meninger og oppfatninger vi tar lett på. Meninger om hva som er den beste tv-serien, hvordan en god elsykkel skal være og at det burde vært flere trær på sameiets fellesarealer. Jeg kan opparbeide et visst engasjement i en diskusjon om slike saker, men det koster meg lite å si – «vel, kanskje er det ikke slik likevel».

Det kjennes annerledes når jeg blir utfordret om mitt syn på klimatiltak, verdien av forskning, eller hvordan marginaliserte grupper i samfunnet skal behandles. De meningene som springer ut av kjerneverdiene våre har en eksistensiell betydning.

Les også Eg skammar meg ikkje lenger over den unge bibelskuleeleven som ville forandre verda

De er ikke bare synspunkter. De henger sammen med din verdensanskuelse. De er en del av innsatsen du gjør for å finne mening i livet. Vi er en meningssøkende art.

Vi trenger mening. Mangel på mening kan tappe et liv. Ja, til og med ta liv.

Meningsløshet er truende for oss. Men vi kan også oppleve at det er for mye som kan ha mening. Det er så mange måter å forstå verden på at den kan kjennes mangetydig og kaotisk. Vi må gjøre valg uten å ha sikre svar på hva som er riktig. Vi må finne sammenheng i et liv og et samfunn som hele tiden er i endring. Og som er på vei mot en fremtid som alltid dypest sett er ukjent.

Mening henger sammen med frihet. Vi må selv finne hensikt i livet. Mening oppstår når man strekker deg mot mål som er i tråd med verdiene man har valgt, og gjort til sine egne. Mening henger også uløselig sammen med fellesskap.

Vi trenger å oppleve at livene våre har betydning for noe som er mer, og større enn oss selv. Ikke rart det koster å skifte mening. Likevel har du iblant godt av å gjøre det.

Les også Før var jeg oljearbeider. Nå er jeg klimaaktivist.

Vi er langt fra bevisst alt som påvirker oss. Vi skal lytte til vår indre stemme, men ikke tro på alt den sier. Vi tar ideer for gitt på grunn av miljøet vi vokste opp i.

Det vi tror er vår egen indre stemme i store og viktige spørsmål, kan også være algoritmene til Facebook og Google som taler i oss. Vi har mange tanker som vi tenker av gammel vane, eller som vi tenker fordi alle rundt oss tenker dem.

Professor Cass Sunstein ved Harvard oppsummerer resultater fra eksperimenter hvor kun mennesker med samme oppfatning diskuterer sammen.

Synspunktene deres blir da fort mer ekstreme. Og omvendt, mennesker moderer og nyanserer sine syn når de tar del i fellesskap med mennesker som ikke deler deres grunnsynspunkt.

Disse eksperimentene viser nesten skremmende tydelig noe av det som skjer i samfunnet vårt. Og de viser noe av det vi trenger akkurat nå. Både som samfunn, men også som enkeltmennesker.

Vi trenger å bli utfordret. Vi vokser på å få motargument mot våre meninger, ja, selv de oppfatningene du holder aller mest hellig.

Les også Kristendommen min vart sett på prøve

Kjerneverdiene dine blir du gjerne stående ved. Men du finner mer ut av hva de virkelig betyr. De kan ha nyanser du ikke visste om.

Kanskje oppdager du til og med at motparten deler flere av dem enn du først hadde tenkt, eller har verdier som ikke er så ille de heller.

Du får erfare hvordan meningene dine fremstår for noen som oppfatter livet og samfunnet på en annen måte. Da begynner du å ta inn flere av livets muligheter.

Når du tar sjansen på å endre mening, tar du også sjansen på å forandre deg.

Kanskje blir også ditt liv rikere om du våger å bli en litt annen enn den du var.

Har du skiftet mening om en sak? Skriv et innlegg og sendt det til debatt@bt.no!