Utsatte barn må prioriteres nå

Vi går inn i «den stille uken». For mange barn venter økt utrygghet og fortvilelse.

Publisert Publisert Nå nettopp

Barn som allerede er i utsatte situasjoner, opplever at situasjonen forverres under koronakrisen, skriver Elisabeth Gording Stang og Geir Kjell Andersland. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: CreativeAngela /Shutterstock /NTB scanpix

Debattinnlegg

Elisabeth Gording Stang Professor i rettsvitenskap, Institutt for sosialfag, OsloMet

Geir Kjell Andersland Advokat, tidligere fylkesnemndsleder og regiondirektør i Bufetat

Pandemien har skapt en unntakstilstand. Krisen rammer bredt og brutalt, fra kulturliv til næringsliv og sosialt liv.

Men de som betaler den største prisen for et nedstengt samfunn, er barn og unge i utsatte livssituasjoner, som er utsatt for vold, overgrep og andre former for alvorlig omsorgssvikt. For disse barna har barnehage og skole vært en redningsbøye, et helt nødvendig pusterom i hverdagen.

Vi går nå inn i «den stille uken», og for mange barn venter økt utrygghet, kaos og fortvilelse.

I Oslo skal noen skoler og barnehager holde påskeåpent. Alle landets kommuner bør følge etter, slik regjeringen oppfordrer til.

Myndighetenes ubyråkratiske grep på andre samfunnsområder må også komme barn i utsatte livssituasjoner til gode. Krisen gir en mulighet til et krafttak for bedre samordning mellom tjenester som barnevern, Nav, helsetjeneste, skole, barnehage og politi. Det må sikres nok ressurser til fagpersoner i de ordinære hjelpetilbudene, og det må tenkes nytt.

Det handler både om å erstatte fagfolk som er i karantene og å styrke tjenester som allerede er underbemannet. Rekruttering kan skje fra private og ideelle barnevern- og omsorgstjenester, fra kultur -og aktivitetstiltak hvor mange nå er permittert.

Sykehusenes barneavdelinger har ropt varsko fordi de «mangler barn med uforklarlige blåmerker og sår». Krisesentre opplever færre foreldre og barn som søker beskyttelse mot vold. Det handler ikke om en positiv nedgang, men om at sårbare barn ikke blir sett i vårt lukkede samfunn.

Barnevern, Barneombudet, forskere og politi har siden koronatilakene startet advart mot konsekvensene av de strenge tiltakene. En oversikt fra Bufdir viser at ca 30 prosent av barn med særlig behov for hjelp nå enten ikke får hjelp eller bare «i noen grad får det».

En ny koronaforskrift ble vedtatt 3. april og gir økt adgang til fjernmøter, utsatt frist for saksfremlegg for fylkesnemnden i akuttsaker og særregler for gjennomføring av tilsyn med barn under omsorg.

Dette er bra, men vi savner en regulering av hvordan samvær mellom barn og biologiske foreldre kan gjennomføres trygt for å hindre unødvendige brudd i kontakt mellom barn og biologiske foreldre.

Forskriften går ikke langt nok i å sikre nødvendig hjelp til rett tid for barn som lever isolert i kritiske omsorgssituasjoner. De barna det nå er størst bekymring for er ikke de som allerede er kjent for hjelpeapparatet, men barna som nå ikke lenger blir sett av voksne utenfor familien.

De som ikke ser barna, hører dem kanskje i telefonsamtaler, blir bekymret, men kan være usikre på om de har lov til å melde bekymring på grunn av taushetsplikt.

Det bør derfor vurderes å vedta midlertidig lemping av reglene om opplysningsplikt til barnevern- og sosialtjeneste i den perioden skoler, SFO og barnehager er stengt.

Taushetsplikten må ikke bli et hinder for at barn og unge får nødvendig hjelp nå. Vi andre som ikke har taushetsplikt, bør ikke nøle med å melde bekymringer for barn.

De kommunale hjelpetjenestene bør kobles på så raskt som mulig ved bekymring for barns omsorgssituasjon eller andre akutte hjelpebehov i barnefamilier.

Grunnloven og menneskerettighetene forplikter myndighetene til å gjøre det de kan for å beskytte barn mot vold og overgrep, og vurdere hensynet til barns beste når de vedtar tiltak som berører barn. Også i krisesituasjoner.

Hensynet til å hindre smittespredning bør kunne ivaretas uten at barn i utsatte livssituasjoner må betale en altfor høy pris.