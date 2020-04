Tåler vi dette?

Det er ikke noe galt ved at privatpersoner inviterer til seminar. Men hvorfor måtte det være ekstravagant luksus?

Publisert Publisert Nå nettopp

I november i fjor inviterte Nicolai Tangen til konferanse i USA. Her deltok blant annet sjefen for Oljefondet Yngve Slyngstad og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Innsender Olav Reikerås (Sp) mener deltakelsen viser dårlig dømmekraft Foto: Nina E. Rangøy

Debattinnlegg

Olav Reikerås Senterpartiet i Bergen

Det norske samfunnet er tuftet på små forskjeller, i motsetning til det amerikanske. Så stiller vi også solidarisk opp for hverandre under koronakrisen. I USA ser vi lange køer for å få en tallerken suppe, mens det på den andre siden er hele rekker med milliardærer.

Men nå aner vi hvordan milliardærene sin oppfatning av forskjell i samfunnet kan vinne innpass i vår egen statsforvaltning.

Nicolai Tangen har tjent milliarder i London. Han skal begynne som ny sjef for Oljefondet. Sist november hadde han invitert sentrale personer i næringsliv og forvaltning til et luksuriøst seminar i Philadelphia.

Olav Reikerås (Sp) Foto: Senterpartiet

Blant de mange som takket ja til luksusen var regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad og Høyre-medlem Henrik Syse, som sitter i Nobelkomiteen og har vært etikkrådgiver for Oljefondet. I tillegg stakk FN-ambassadør Mona Juul og daværende næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, innom seminaret.

Nå er det ikke noe galt ved at privatpersoner bruker av pengene sine for å invitere til seminar. Men hvorfor kunne det ikke skjedd ved å benytte vanlig rutefly og hotell? Hvorfor måtte det være ekstravagant luksus?

Det er heller ikke noe galt at sentrale personer i forvaltningen takker ja til å delta på seminarer. Det er det mange andre som gjør. Men de mange andre bruker rutefly og bor på vanlig hotell. Hvorfor kunne ikke de som deltok på seminaret gjort det? Hvorfor måtte de si ja til ekstravagant luksus?

Les også Eirin Eikefjord: Selv ikke den norske makteliten er immun mot kule gaver.

Som sentral i statsforvaltningen kan man ikke gjøre gjengjeld på samme vis. Dermed kommer man i forlegenhet. Så gikk det bare kort tid før rekrutteringsfirmaet, som skulle finne ny sjef for Oljefondet i begynnelsen av desember, tok kontakt med Nicolai Tangen.

De som deltok på luksusseminaret holdt tett om det i et halvt år. Det var først da VG skrev om det sist lørdag det kom på bordet. Da fikk vi også de vanlige bortforklaringene. Og nå sier departementetene og Norges Bank at de skal betale for seminaret for sine deltakere. Men hvem er det da som til sist må betale for denne luksusen? Det er vi skattebetalere.

Så tilbake til spørsmålet. Tåler vi dette? Nicolai Tangen har helt sikkert en god vurderingsevne innenfor økonomi. Men vi må stille spørsmål ved om han har en alminnelig god dømmekraft og vurderingsevne, og om vi ønsker ham som sjef for vår felles olje formue.

Regjeringsadvokaten har vist dårlig vurderingsevne, særlig når han unnskylder seg med at han deltok som privatperson, selv om tittel og posisjon står i programmet.

Og hva skal vi si om vurderingsevnen til nåværende sjef for Oljefondet, for ikke å snakke om fondets tidligere etikkrådgiver som sitter i Nobelkomiteen? Og hva med vår FN-ambassadør som har vært ute i tilsvarende vær tidligere og vår daværende næringsminister?