Bergen kondolerer i dag

DEBATT: Lørdag 6. april 2019 er en sorgens dag i Bergen.

«SKAMMENS BOM»: Flest mulig bilister skal loppes for penger oftest mulig, skriver Trym H. Aafløy. Foto: Marita Aarekol/Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Trym H. Aafløy Folkeaksjonen nei til mer bompenger (1. kandidat til Bergen bystyre, 3. kandidat til Vestland fylkesting)

Publisert: Publisert 6. april 2019 05:00







For å skape liv i sentrum, gjør bystyret sitt beste for det motsatte. Ikke bare settes det opp 13 nye bomstasjoner i kommunens utkanter, men også to midt i sentrum av vår kjære by.

Bystyret vil sørge for at alle som ikke har feit lommebok og vil handle i sentrum, må ta pakkenellikene sine med på bussen eller sykkelen til Blomsterdalen, Loddefjord, Hordvik, Grimen eller andre steder der en bomstasjon nå skal hente pengene dine om du er så uforsvarlig å kjøre bil. Byråd Tryti har nemlig sagt fra bystyrets talerstol (13. mars) at bommene «vil minske lysten til å kjøre bil».

Les også Les også: Hærverk mot den nye bomstasjonen på Torget

Før lørdagens utvidelse ble det betalt bompenger for om lag 60 prosent av bilturene. De nye bomstasjonene skal øke denne andelen betydelig, og samtidig begrense trafikken i og mellom bydelene. Det blir som en ufrivillig vippsing fra deg til kommunen. Oftere og oftere!

Gjennom sin sterkt regulerende politikk vil bystyret nå bestemme:

Hvor og hvordan du skal bo, hvor du skal jobbe, hvor lang reisetid du skal ha til jobb, hvor du skal handle, hvor barna skal kunne delta på fritidsaktiviteter og hvor du skal kunne drive med frivillig arbeid. Og en rekke andre begrensninger i hverdagen din. Kort sagt: Bystyret skal fra i dag av detaljstyre hvordan innbyggerne skal leve livene sine i Bergen, ut ifra at de nye bomstasjonene i Bergen skal «minske lysten til å kjøre bil». Det er i sannhet en skammens bom!

Les også Bakgrunn: Slik blir din nye bompengehverdag

Tilbake til 60-tallet. Var det noen som snakket om fremskritt?

Tanken til bystyret er at flest mulig av dem som kjører bil skal loppes for penger oftest mulig. Og toppen er neppe nådd, om de får fortsette å styre denne byen.

Det er på tide at du også sier Nei til de nye bomstasjonene og Nei til høye bompenger!

Hva synes du om bompengene i Bergen? Si din mening i kommentarfeltet under! Les også flere saker om bompenger på denne samlesiden.

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg