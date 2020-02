Norge ga meg vinger å fly med

Dette er historien om den lille fuglen, og dens reise fra fangenskap til frihet.

LANG REISE: Den lille fuglen måtte flykte fra Irak til Norge, fra fangenskap til frihet. Foto: Strike Pattern, NTB scanpix

Debattinnlegg

Chinar Suleman Muhammad Flyktning

Den lille fuglen ble født i Irak. Den var eldst av fire søsken, og hadde et godt liv sammen med familien sin.

Den lille fuglen hadde store planer for livet sitt, helt til den ble elleve år gammel. Men da mistet den plutselig alt. Livet ble veldig vanskelig.

Chinar Suleman Mohammad Foto: Privat

Litt senere fikk den lille fuglen høre at familien hadde solgt den til en annen familie. Familien var veldig trist da de leverte fuglen til den nye familien.

Den lille fuglen følte seg helt alene sammen med den nye familien. Den nye familien hadde en helt annen kultur.

Fuglen begynte å savne søsknene sine, og hun tenkte mye på dem. Men den fikk ikke lov til å besøke dem. Den nye familien sa: «Din familie har solgt deg til oss!»

Etter mange år i fangenskap, var den lille fuglen veldig sliten, trist og lei. Den ønsket bare å dø. Den prøvde flere ganger å bli fri fra den slemme familien, uten å lykkes.

Men så begynte den å tenke på hva den kunne gjøre for å bli fri. Den begynte å legge planer.

En dag våknet den lille fuglen tidlig, og reiste fra Irak. Men den visste ikke hvor den skulle dra. Den bare drømte om et land der den kunne leve. Den lille fuglen kom til et land, og dette landet het Norge.

Kjære Norge, Jeg var den lille fuglen og jeg hadde ingenting. Jeg var en fugl, men hadde ikke vinger og nebb. Jeg klarte ikke å fly fordi de som passet meg hadde skjært av vingene og nebbet mitt. Derfor kunne jeg ikke gjøre noe.

Kjære Norge, jeg kom derfor hit for å spørre om hjelp. Ville dere hjelpe meg slik at jeg igjen kunne fly? Hvis dere hjalp meg, skulle jeg si til alle mennesker i verden at Norge er min mor og far.

Da Norge hørte historien om den lille fuglen, så bestemte de seg for å gi den lille fuglen først et nebb så den igjen kunne snakke. Etterpå ga de den lille fuglen et par vinger å fly med. Fuglen fikk viktige gaver for et godt liv.

Tusen takk, kjære Norge. Norge betyr alt for meg.

Innlegget ble først publisert på skoleaviser.no

