Uriktig om Troldhaugen

Et nei til ekteskapet med Kode er ikke det samme som å vende blikket mot fortiden.

Pianist Øyvind Aase er en av flere som har uttrykt bekymring for Troldhaugen og Edvard Griegs musikkarv. Foto: Marit Hommedal

Debattinnlegg

Øyvind Aase Forfatter og pianist

I BT 10.7 har Haakon Thuestad, strategi- og kommunikasjonsdirektør i Kode, noen bemerkninger til artikkelen «Pass godt på Troldhaugen!» som sto på trykk samme dag. Som en av medforfatterne ønsker jeg å gi en sluttreplikk.

Han skriver at «Ingen av våre ansatte har munnkurv.» Hvis fryktkulturen, som det ble henvist til, ikke forekommer, er det vel ikke noe i veien for at ansatte nå formidler sin støtte til Thuestads versjon.

Thuestad påstår at artikkelforfatterne ønsker seg tilbake til 2005. Men et nei til ekteskapet med Kode er ikke det samme som å vende blikket mot fortiden.

Kodes talsmann hevder at ingen av forfatterne kommenterte situasjonen da Troldhaugen etter sigende var konkurstruet i mai. Det er ikke korrekt. Jeg skrev en artikkel i nettmagasinet Ballade og avisen Vårt Land om saken. En kortversjon av teksten ble også publisert på bt.no.

Thuestad oppfordrer artikkelforfatterne til å «invitere venner, kjente og kollegaer» med på Troldhaugens konserter for å støtte Kodes økonomi. Det gjør vi allerede. Flere av de signerte musikerne har opptrådt på og vært Troldhaugens støttespillere i en årrekke. Ikke minst denne våren og utover høsten er flere av pianistene i aksjon i Troldsalen med venner i salen.

Det er grunn til å tvile på om Kode-ledelsen kjenner musikkfeltet godt nok. Ifølge Thuestad skal Kode i fremtiden «ha et like høyt faglig nivå på formidlingen av musikk som av kunst.» Utsagnet signaliserer en nedvurdering av den kompetente og faglig høyst oppegående staben på Troldhaugen av i dag.

Heller bør man berømme den imøtekommende atmosfæren gjestende artister tas imot med på Troldhaugen, av fagfolk og guider som har et nært forhold til Griegarven. Man skaper ikke en bedre musikkformidling ved å flytte dette fagmiljøet til Bergen sentrum.