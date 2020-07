Politikerne må hjelpe nye næringer over kneiken

Det er ikke nok med bare ildsjeler. Det må politisk vilje til.

Tizir i Tyssedal er blant bedriftene som planlegger å ta i bruk nye, miljøvennlige løsninger, slik Bjørghild des Bouvrie gleder seg over. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

Bjørghild des Bouvrie Medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon

Herdis Rosland Eide stiller i BT 25.juni spørsmål ved hvordan vi skal gjennomføre det grønne skiftet. Hun rørte meg med sine ord, som gir uttrykk for usikkerheten som hun og hennes kolleger – ansatte i oljebransjen – må leve med i disse år. «Det grønne skiftet» er ikke akkurat ord som gir en følelse av trygghet.

Samtidig forstår hun at «folk må være med, ikke mot, om det grønne skiftet skal lykkes.» Så klokt! Også jeg er bekymret for fremtiden, ikke for meg selv, men for mine barnebarn. Jeg ønsker, som Herdis, at vi samlet kan arbeide for at det grønne skiftet lykkes.

«Fremtidens industri skal bygges på skuldrene av nåtidens», skriver hun. Også det kloke ord. Jeg gleder meg hver gang vi får høre om ildsjeler som arbeider for å få de nye næringene på bena: vindmøller til havs, grønn skipsfart, produksjon av grønn hydrogen.

Nylig kom meldingen om selskapet Nordic Circles som vil gjenbruke «stål i verdensklasse» fra skip til miljøvennlige byggematerialer, for bruk i byggebransjen. Alternativet ville vært at skipene blir slept til andre siden av kloden for å bli hogd opp til spiker. For en kreativ idé!

Men det er ikke nok med bare ildsjeler. Det må politisk vilje til: «prioritering, strategier og retning for å utvikle dem», slik Jens Hanson påpeker i et intervju med Energi og Klima om havvind. Akkurat slik som for femti år siden, da regjeringen var fødselshjelp for den nye oljeindustrien!

Forstår politikerne at de aktivt må hjelpe disse viktige, grønne næringene over kneiken? Når det skjer, kan både Herdis og jeg senke skuldrene. Da skapes de nødvendige grønne arbeidsplasser, og fremtidens klima og miljø berges.