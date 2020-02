De nye parkeringsreglene viser en arroganse uten grenser

Jeg lar meg ikke sjokkere lenger, bare forundre.

INNSTRAMMING: Når de nye parkeringsreglene innføres 1. april, blir det ikke lenger mulig for husstander å ha mer enn én bil parkert i sonene sentralt i Bergen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Borge Løvold Fana

Det er helt ufattelig at bystyret kan vedta å fjerne muligheten for å ha to parkeringsplasser i sentrum. Og det med bare noen måneders frist!

Beboerne det gjelder settes i et forferdelig dilemma. Noen av dem risikerer å måtte gjøre drastiske tiltak som berører økonomi og kanskje til og med arbeidsforholdet deres.

Hvis politikerne ikke ønsker at det skal bli flere biler i byen, måtte det være nok å stoppe fremtidige tillatelser, ikke å inndra dem som allerede er gitt.

Situasjonen for mange mennesker blir snudd på hodet, og byråd Thor Haakon Bakke har som vanlig ingen sympati for alle familiene som uten varsel må forholde seg til helt nye retningslinjer. Imidlertid, at arrogansen fra det hold ikke kjenner noen grenser, visste vi jo fra før.

Jeg vet i alle fall at hadde jeg vært ung i dag, ville jeg forsøkt å bosette meg langt unna byen. Ikke alle, langt fra alle, vil bo i leiligheter langs Bybanen.

Og se på skolebygg og idrettshaller langs banen. Ingen parkeringsplasser! Hvordan tror MDG-folkene og resten av denne gjengen at foreldre skal kunne få dette til å henge i hop? De har kun en tanke i hodet, alt annet er uvesentlig. O salige enfold!

Man mistenker byrådet for å bruke alle tenkelige midler for å oppnå sitt store mål: Minst mulig biltrafikk i sentrum. Dette mener de rettferdiggjør ethvert tiltak som de i sin ubegrensede oppfinnsomhet pønsker ut.

Dette er skremmende, og man kan bare tenke seg utviklingen dersom de får ture frem på denne måten. Store inngrep overfor enkeltmennesket, hvor man med miljøfanen høyt hevet kan tillate seg det meste.

For en speidertropp som styrer denne byen! Disse folkene vet best i alle sammenhenger, og trenger ingen med erfaring å støtte seg til. I fremtiden vil byen kun være for utvalgte turister, studenter og ansatte på universitetet. Skrekk og gru!

