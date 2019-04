Håpet er å møte bestemor på byen

DEBATT: Om du har klart deg selv i 70 år, hvorfor skal du ikke kunne ta deg en tur på bar?

GLADERE ELDRE: Målet må være at jeg kan møte bestemoren min på byen. Det kan skape gladere eldre, bedre generasjonskontakt. Og hvem vet, kanskje også bedre tider for utelivsbransjen, skriver innsender. Foto: Illfoto: Scanpix

Carl Christian Grue Solberg Formann for Høyres Studenterforening i Bergen

Publisert: Publisert 29. april 2019 06:00







Det var en regntung og tåkelagt vårkveld. Jeg hastet gjennom byen for å komme meg innomhus. Med ett ble jeg oppmerksom på kjente og kjære toner fra en pub rett overfor gaten.

Jeg krysset gaten og kikket inn i det vidåpne vinduet. Der satt en større delegasjon eldre, deriblant min egen bestemor. Det klirret i glass mens allsangen runget. Nå, tenkte jeg, er byen på sitt beste.

Historien er dessverre fiktiv. Jeg har ikke hatt gleden av å oppleve dette ennå. Dette kan imidlertid endre seg til høsten. I Høyre er vi opptatt av at eldre skal gis frihet til å leve livene sine, selv om de bor på sykehjem.

Vi ønsker å legge til rette for at eldre på sykehjem skal få tilbud om å dra på bar eller restaurant dersom de ønsker det. Dette er kun en liten del av vår eldrepolitikk, men faktisk en ganske viktig del.

Gladere og mer aktive eldre fører til lavere medisinforbruk og bedre livskvalitet. Dessuten er det en frihetsdimensjon i dette. Om du har arbeidet hele livet, og har klart deg selv i 70 år, hvorfor i all verden skal du ikke kunne ta deg en tur på bar?

Det er ikke slik at vi kan avskrive eldre som bor på sykehjem. En god del trenger hjelp til enkelte ting, men det betyr ikke at de ikke fortjener noen hverdagslige gleder på sine eldre dager. Dette er ressurssterke mennesker som har bidratt til samfunnet hele livet, og bør behandles deretter.

Carl Christian Grue Solberg

I lokalpolitikken er det ikke alltid så lett å få øye på de ideologiske skillelinjene mellom partiene. Eldreomsorgen er et unntak. Så fort det blir snakk om private tilbydere i eldreomsorgen, tar samtlige lokalpolitikere på venstresiden på seg den ideologiske hatten.

Den trekkes godt nedover øyne og ører, så man verken hører eller ser de som faktisk skal benytte tjenestene. For de fleste av oss fremstår det ganske klart at kommunen ikke har monopol på gode løsninger. I Bergen finnes det mange kloke hoder vi bør invitere med i arbeidet med å videreutvikle de kommunale tjenestene våre.

Det viktige er ikke hvem som tilbyr tjenesten. Det viktige er at bergenserne skal ha landets beste tjenestetilbud. Derfor er det tankevekkende at venstresiden synes å ha allergi mot private løsninger.

Les også Marte Monstad (Frp): – Våre eldre fortjener ordentlig mat

Venstresiden setter systemet over det enkelte mennesket. De er villige til å ofre hensynet til den eldre, til fordel for hensynet til sin ideologiske motvilje mot private aktører. Dette er en tilnærming Høyre er dypt uenige i.

Det er ikke noe poeng i seg selv at den som tilbyr tjenesten er privat. Poenget er at tjenesten er av best mulig kvalitet. Derfor trenger vi en politikk i Bergen som i langt større grad spiller på lag med dem som ønsker å være med å bidra til en bedre eldreomsorg.

Vi må stille strengere krav til eldreomsorgen på vegne av dem vi er glade i. Å gjøre livet litt bedre for den enkelte er tross alt det politikk til syvende og sist handler om.

Målet må være at jeg kan møte bestemoren min på byen. Det kan skape gladere eldre, bedre generasjonskontakt, og hvem vet, kanskje også bedre tider for utelivsbransjen?

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg