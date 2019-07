Trygge gater og fortau til folket!

DEBATT: Løsningen er ikke å lene seg tilbake og vente på at folk lærer seg å bruke elsparkesyklene.

PÅ TO HJUL: Det er viktig å heie frem nyvinninger og miljøvennlige tiltak, men elsparkesyklene er hverken miljøvennlige eller trygge, skriver førstekandidat Thor Haakon Bakke i De Grønne i Bergen. NTB scanpix

Thor Haakon Bakke Førstekandidat, MDG Bergen

Mindre enn 30 minutter siden

BTs leder 20. juli er kritisk til De Grønnes forslag om at staten bør regulere el-løperhjulene strengere, før de slippes løs i byens gater. Avisen ønsker heller at utleierne skal regulere seg selv.

Ved å overlate ansvaret til utleierne, risikerer vi at ingenting blir gjort. Hvorfor skal en bransje legge ut snubletråder for seg selv?

Les også Les også: La el-løperhjulene komme

Medgrunder i det norske el-løpehjulselskapet Zvipp sa selv til Morgenbladet 12. juli at det ikke er behov for reguleringer. Han tror at forbrukerne selv kommer til å endre atferd, når de lærer seg å bruke syklene.

Mens vi venter, blir stadig flere skadet.

El-løpehjulene er heller ikke bærekraftige eller klimavennlige, slik mange hevder. Erfaringer fra Sverige viste at sparkesyklene ikke holder mer enn et par måneder.

Det er viktig å heie frem nyvinninger og miljøvennlige tiltak, men doningene er hverken miljøvennlige eller trygge.

Disse utfordringene kan så klart løses, men da trenger kommunene flere virkemidler for å regulere el-løpehjulbruken. Løsningen er ikke å lene seg tilbake og håpe at alt løser seg av seg selv.

Vi politikere har ansvar for at alle, også de yngste og de eldste, trygt kan ferdes på byens gater og torg.

Publisert 25. juli 2019 20:55