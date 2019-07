Hvordan kan NRK Hordaland spille av en så vulgær sang?

DEBATT: – Dette skal vi lære av, skriver NRK.

KJARTAN LAURITZEN: Innsender Gunnar Johnstad reagerer på NRK Hordaland sitt musikkvalg.

Gunnar Johnstad Kleppestø

Mindre enn 20 minutter siden

NRK P1 Hordaland sender alle hverdager en tre timer lang morgensending, der det blir spilt en rekke sanger fra et bredt repertoar.

Nylig valgte lokalradioen å spille en av Kjartan Lauritzen sine låter, nemlig «Fredag». Slik starter sangen:

Ååå herregud, eg kjenne det i skrittet

Det e torsdagsmårro

men det e i mårro det skal klikke …

Full og tida den blir borte med ei jente oppå skrittet

Ho har ikkje på seg skjorte

Hvordan kan en sang med en så vulgær tekst med banning, fyll og sex som hovedingredienser bli spilt? Spesielt med tanke på den meget brede P1-målgruppen, som inkluderer barn og unge. Videre går teksten:

Gunnar Johnstad. Privat

Eg skal no fortelle om ei vekentlig rutine

Meg og mine venna drikke til alle e heilt på tryne …

Klokka bikka snart fire

Jenter rister på rumpene Gutta titte på stumpene

Kæxar bruke henda for å simulere pumpene …

Jeg har derfor følgende spørsmål til NRK Hordaland: Hvem er ansvarlig for at «Fredag» ble satt på spillelisten 12. juli? Var det noen diskusjon om dette? Hva var i så fall argumentene for og imot?

Mer generelt: Blir det foretatt etiske vurderinger av tekster i sanger som spilles i NRK Hordalands morgensendinger?

NRK svarer :

Vanligvis er det en egen avdeling på NRK Tyholt som plukker ut musikken vi spiller i NRK Hordalands morgen- og ettermiddagssendinger, og alle andre program i P1. Men på morgensendingen 12. juli gjorde vi et unntak i forbindelse med festivalen Tysnesfest.

Kjartan Lauritzen var en av artistene som skulle opptre, og vi valgte derfor å spille en av hans sanger. «Fredag» ble valgt, fordi det kanskje er hans største hit.

Vi ser nå at vi burde sjekket teksten først, for dette ble feil musikkvalg i vår morgensending. Derfor vil jeg beklage til alle som er blitt støtt denne fredagen, og den vil nok ikke bli valgt hos oss igjen.

Dette skal vi lære av.

Dyveke Buanes, distriktsredaktør i NRK Hordaland

Publisert 30. juli 2019 10:24