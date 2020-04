Vi har mindre kunnskap om kvinnekroppen

Undervisninga i skulen er framleis mangelfull.

Det hender at eg tenkjer på kor heldig eg var den dagen eg fekk min første menstruasjon. Eg budde i Noreg, skriv Karoline Hasle Einang. Foto: Alina Kruk / Shutterstock, NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Karoline Hasle Einang Sjukepleiar

Eg brukte i ein periode å lese «Topp» då eg var kring 14–15 år. Du veit, det bladet retta mot ungdom, med intervju av dei kulaste kjendisane og plakatar i midten av bladet

Dei hadde også ei spalte der ein kunne spørje om ting, eg trur den heitte «Mona og Mikkel». Eg hugsar eg las eit spørsmål frå jente som skreiv i desperasjon, fordi ho hadde fått sin første menstruasjon.

Det var ikkje det at ho ikkje visste at den kom. Problemet var at blodet som pipla ut av henne var raudt og ikkje blått, som vist i alle reklamar for bind og tampongar på TV.

Det hender at eg tenkjer på kor heldig eg var den dagen eg fekk min første menstruasjon. Eg budde i Noreg, eg visste kvar mamma hadde bind på badet, eg visste at fargen skulle vere brunraud og hadde fleire eg kunne fortelje det til.

Eg må ærleg innrømme at menstruasjonssyklus ikkje var noko eg byrja å tenkje på før eg tok til å studere sjukepleie og fekk litt ekstra interesse for kroppen, sjølv om eg hadde menstruert i fleire år.

Eg får framleis spørsmål frå venninner på over 25 år om syklus. Det er komplisert, og noko vi ikkje lærte om på skulen.

Det er fantastisk at samfunnet har opna for samtale om menstruasjon og kropp, skriv Karoline Hasle Einang. Foto: PRIVAT

Fleire har etterlyst kutt av moms på bind og andre sanitærprodukt. Kristiane Aateigen seier til TV 2 at ho må bruke 70.000 kroner i løpet av livet på bind, tampongar og smertestillande.

Det er jo litt merkeleg at kondom, som blant anna er for å unngå graviditet, i stor grad er gratis og lett tilgjengeleg, medan produkta ein har behov for fordi kroppen kan bli gravid, er ei stor utgift for mange.

Utviklinga dei siste par åra er blitt kalla ein «mensenrevolusjon». Revolusjon veit eg ikkje, men det er fantastisk at det norske samfunnet har opna for samtale og diskusjon om menstruasjon og kropp.

Det blå blodet i bindreklamane er borte, og til og med viktige menn i dress torer å seie ordet menstruasjon høgt i det offentlege. Likevel er det altså framleis mange i Noreg som opplever pris på sanitærprodukt som ei belastning.

Gjennom arbeid med menneske i rus- og prostitusjonsmiljøet i Oslo, har eg inntrykk av at det også er utfordrande for kvinner utan fast bustad å ha reell tilgang til hygieniske og trygge toalett og sanitærprodukt når dei menstruerer.

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom sine ambassadørar fortel meg at unge jenter dei møter, har mange spørsmål om menstruasjon og opplever at undervisninga i skulen er mangelfull.

For kva er eigentleg menstruasjon? Dei fleste veit at vi med livmor blør ein gong i månaden, men kva er grunnen til at vi har behov for bind, tampongar og smertestillande?

Mange er usikre på kor mykje som er normalt å blø, og kor mykje smerter ein skal måtte tole. Noregs strategi for seksuell helse, «Snakk om det!» nemner menstruasjon éin gong i løpet av 64 sider.

Dei fire partia som sat i regjering i mars 2019, lanserte ein plan for betre kvinnehelse på kvinnedagen i fjor. Planen nemner ikkje menstruasjon i det heile.

Det er jo eigentleg litt flaut at dei har unnlate å inkludere noko som er ein så stor del av så manges liv, og som så mange etterlyser meir kunnskap og betre tiltak kring.

Ein snakkar om helse og om kvinnehelse. Men kvinner er jo halvparten av befolkninga. Slik kjønna fordeling av merksemd på helse er ein av hovudgrunnane til mangelfull merksemd om menstruasjon.

Etter fleire år med forsking på helse, med menn som utgangspunkt, har vi betydeleg mindre kunnskap om kvinnekroppen og lidingar som for eksempel endometriose.

Mange legar manglar kunnskap om langtidsprevensjonsmiddel og vegrar seg for å anbefale dette for regulering av blødingsmengde og smerter.

I tillegg gjer eit problemfokusert og tabubelagt forhold til seksuell og reproduktiv helse det vanskeleg å normalisere og adressere kropp og kroppsfunksjonar.

Eg er framleis veldig glad for at eg opplevde menarke (første menstruasjon) i Noreg med dei ressursane eg hadde. Samanlikna med mange land i verda er menstruasjon i Noreg ganske greitt, men ganske greitt er ikkje bra nok.