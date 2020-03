Jobben vår er avgjørende for å holde samfunnet gående

Til alle renholdere: Gi dere selv en stor klapp på skulderen når denne samfunnskrisen som preger landet vårt er over!

Mange renholdere jobber ekstra, og flere selskaper ønsker nå smittevask, skriver innsenderen, som selv går i lære som renholder. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Sigrid Halvorsen Renholdsoperatør lærling

Det er tøffe tider for oss alle, og mange yrker har nå et ekstra arbeidspress hengende over seg.

Selv er jeg renholdsoperatørlærling og skal snart gjennomføre en praktisk eksamen som vil føre til fagbrev. Jeg er stolt av yrket mitt og ser verdien i å kunne utføre et godt renhold.

Som lærling har jeg sett og hørt mye, og er det en ting jeg har lært å sette pris på, så er det viktigheten av godt samhold og samarbeid. Dette gjelder spesielt nå i en slik kritisk situasjon som samfunnet vårt befinner seg i.

En kan ikke bare tenke på seg selv og sitt, men også vise solidaritet og tørre å bevege seg utenfor komfortsonen sin for å tre frem som den nødvendige arbeidskraften en er.

Sigrid Halvorsen kjenner den ekstra arbeidsmengden på kroppen. Foto: Privat

Flere og flere kunder ønsker å øke renholdet nå på grunn av faren for smitte. Det er dobbelt opp med arbeid på de fleste steder, og dette merkes godt på oss som skal utføre jobben.

Det kjennes på kroppen og i hodet at dagene er lange. Tempoet er skrudd opp for å sikre at alle får det de har bestilt av renhold. Jeg vet mange, inkludert meg selv, kjenner på et ekstra høyt stressnivå nå.

Stemningen blant både kunder og kollegaer er varierende. Noen prøver å tulle og ta det med et smil, mens andre går rundt med angst og uro i blikket.

Selv er jeg ikke redd for å bli smittet, men vil gjøre alt jeg kan for å forhindre at det skjer med både meg selv og dem jeg omgås. Dette er min plikt som renholder.

Det er nå flere steder som må ha utført smittevask. Dette er ikke nødvendigvis bare fysisk krevende arbeid, men også mentalt. Mange vegrer seg for å utføre slike oppdrag i frykt for selv å bli smittet, til tross for bruk av verneutstyr som nettopp skal forhindre dette.

Ikke alle renholdere har vært borti smittevask før, og noen synes det kan virke både skremmende og ekkelt å utføre. De ønsker ikke å ta del i jobben, og dette fører da til en økt arbeidsmengde for oss som står igjen.

Selv om vi må kunne vise forståelse og ha tålmodighet med dem som føler dette er ubehagelig, mener jeg også at alle innen renholdsyrket burde kunne stille opp når samfunnet krever det av en. Jobben vi gjør er såpass viktig for å holde det gående at hvis vi også skulle slutte å utføre oppdrag, så ville veldig mye stoppet helt opp.

Så kjære alle renholdere, still opp for deres kollegaer og still opp for samfunnet vi lever i.

Dere gjør en så fantastisk viktig jobb som ingen kunne vært foruten!