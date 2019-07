Vi burde glede oss over turistene

Vi står gjerne i timelange køer for å komme opp i Eiffeltårnet, men rister på hodet av den beskjedne køen ved Fløibanen?

MERKELIG: Er det ikke litt rart at vi på storbyferie nesten alltid benytter oss av de praktiske hop-on, hop-off bussene, men synes det er altfor mange av dem i Bergen? byoutline Bård Bøe

Renate Hjortland Bystyrekandidat, Høyre

Renate Hjortland (H) byoutline Marita Aarekol

Bergen er en fantastisk by! Vi har en vakker og spennende natur med et diadem av utsiktspunkter som omkranser oss. Vi har en unik nærhet og tilknytning til havet og til det maritime. Denne nærheten til havet gir oss i tillegg tilgang til verdens beste sjømat! Attpåtil er vi inngangsporten til «the fjords». Her er det trygt, og her er det rent.

Vi har en spennende historie fordi vi alltid har rettet blikket utover og knytter tette bånd til resten av Europa. Til å være en by med beskjedne 282.000 innbyggere, syder det av aktivitet både innen kultur og idrett.

Bergen er kanskje på sitt aller vakreste om våren og sommeren, når kirsebærtrærne blomstrer og naturen har sprunget ut i all sin prakt, men vi bergensere er jo enige om at byen vår er den vakreste uansett.

Alt dette ser det ut til at resten av verden også har oppdaget, i alle fall når vi ser på strømmen av turister som flommer innover Bryggen. Veksten i antall turister som besøker byen vår, er eksplosiv.

Dette er jo i utgangspunktet fantastisk og gode nyheter! Turisme er en næring Norge skal satse på – en vekstnæring som skaper arbeidsplasser og verdier for landet. Det trenger vi for fremtiden!

Men den nyvunne «kjendisstatusen» vår som turistmagnet ser ut til å ha kommet litt brått på. Det ser ut som vi blir stresset av alle bussene, av alle køene, av manglende toaletter, av cruisebåter som forurenser, av alle menneskene, av turistene som «sliter ut» Bryggen. «Bergenserne må ta Bryggen tilbake», leser vi i avisen.

Er ikke det litt rart at vi, som er en av de mest reisende nasjoner i verden, som reiser verden rundt for å oppleve nye steder og kulturer og har gjort det i lange tider, blir overrasket over antallet turister som nå kommer til Bergen?

Vi som gjerne står i timelange køer for å komme opp i Eiffeltårnet eller Empire State Building for å få den beste utsikten, vi rister uforstående på hodet av den tross alt beskjedne køen nedenfor Fløibanen? Vi som elsker å reise på storbyferier, følge strømmen av turister over Karlsbroen i Praha eller gjennom blankslitte gater i Roma, vi er bekymret for hvilken effekt turistene har på byen vår?

Vi som på storbyferie nesten alltid benytter oss av de praktiske hop-on, hop-off bussen for å få en effektiv oversikt over byen vi besøker, synes det er altfor mange av dem i Bergen?

Å reise er en glede. Det er avkobling og felles opplevelser. Det er læring og kulturutveksling. Vi skal være stolt og glad for at mennesker fra andre nasjoner, turister, ønsker å komme og se og lære om vårt land og vår by. Det gir oss i tillegg muligheten til å utvikle en næring som sikkert vil bli en av bærebjelkene i norsk økonomi fremover.

Så får myndighetene sammen med turistnæringen sette seg ned og bli enige om både kortsiktige løsninger på praktiske utfordringer, og langsiktige bærekraftige løsninger slik at vi forblir et attraktivt reisemål og ikke ender opp som en turistfelle.

Når vi selger et kvalitetsprodukt, har vi lov å sette både betingelser og å ta oss betalt for å få det til. Bergen er en fantastisk by! Velkommen!

