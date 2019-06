Hvor er Høyre i klimastreiken for voksne?

AKSJON: Marianne Morild og venninnen Solveig Moldersheim var blant de rundt 1500 som deltok i klimastreiken for voksne i Bergen forrige onsdag. byoutline Alice Bratshaug

Reidar Staalesen Bystyrekandidat for Arbeiderpartiet

Den siste uken har Bergen hatt demonstrasjoner i sentrum. Ikke kjør-sakte-aksjoner, men aksjoner for klima og for bybane.

Ved den blå steinen møtte over 1500 mennesker opp på klimastreik for voksne onsdag i forrige uke. De viste solidaritet med det imponerende engasjementet til ungdommene som har demonstrert gjennom hele våren.

Søndag aksjonerte Bergens Mødre ved Musikkpaviljongen. De markerte sin støtte og sitt ønske for videre utbygging av Bybanen både til Fyllingsdalen og Åsane, og også der var oppmøtet imponerende.

Et bredt spekter av partier og folkevalgte møtte frem på begge aksjonene – med noen unntak.

Av partiene jeg ikke så på aksjonene, var blant andre Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB). Det hadde jeg heller ikke forventet, selv om Trym Aafløy ofte påstår både i debatter og innlegg at klima- og miljøfanen henger høyt i partiet.

Det var heller ikke overraskende at Frp ikke viste seg. De er konsekvent imot bybane og har sentrale politikere som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Frp har vel knapt nevnt miljø og klima som viktige saker så lenge jeg har vært involvert i bergenspolitikken.

Men at jeg ikke fant Høyre blant partiene som stilte, synes jeg var skuffende. Høyre har flere folkevalgte med et sterkt engasjement både for klima og miljø, blant andre Henning Warloe, som har vist stort engasjement for Lofoten, Vesterålen og Senja – og regulerte vassdrag.

Jeg vet at Warloe ikke er alene, men hvor har denne delen av Høyre tatt veien? Det hadde vært godt å se et bredere utvalg av folkevalgte på disse arrangementene.

Jeg oppfatter fraværene som et tydelig signal for hva som er viktig for valget.

På den ene siden er det de som vil jobbe for en bærekraftig byutvikling, der man skjermer store naturområder, sikrer kontinuerlig bybaneutbygging og ønsker at den gledelige trenden med god luftkvalitet i byen vår fortsetter.

På den andre siden er det de som setter Bybanens utbygging på spill og vil bygge den bilbaserte byen. De samarbeider med ensakspartier som ønsker kutt i kommunens velferdstilbud, og setter kollektivutbyggingen på spill.

De førstnevnte punktene førte til at Bergen ble kåret til Norges mest attraktive by. Hadde vi fått den prisen med alternativet?

Det er dette valget alle velgere i høst må ta.

Publisert 23. juni 2019 12:00

