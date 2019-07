Lev godt uten kjøtt

Det er ikke «fundamentalisme» å bry seg om dyr.

NEI TIL KJØTT: Masseproduksjon av dyr innebærer lite hensyn og omtanke, skriver veterinær Siri Martinsen. byoutline Terje Pedersen, NTB scanpix (arkiv)

Siri Martinsen Veterinær i Noah – for dyrs rettigheter

«Jeg lever én gang», skriver John Glenn Robertsen (BT 4. juli) – og impliserer at det gir ham rett til handlinger som påvirker dyr og natur negativt.

Han er som kjent ikke alene om å leve én gang. Også dyrene i kjøttindustrien har bare ett liv – men i motsetning til de fleste av oss mennesker, er flertallet av dyrenes ene liv fylt av negative opplevelser og inneholder lite som er av verdi for dem.

Dette reagerer nå flere på – de ønsker ikke å bidra til at dyr lever i trange betongbinger, lenket til båsen eller i overfylte haller.

Hensyn og omtanke for dyr er noe mange identifiserer seg med. Masseproduksjon av dyr innebærer lite hensyn og omtanke.

Å ta det inn over seg er realisme – ikke «fundamentalisme», som Robertson hevder. De fleste innser at dyr er følende og tenkende skapninger som opplever det vi utsetter dem for. Forskningen på dyrs atferd gjør det ikke mulig å bortforklare dette.

NOAH er en organisasjon som tar dyrenes perspektiv, og kjemper for deres rettigheter og rettsvern.

Hva som er «fundamentalistisk» ved å ta inn over seg biologiske fakta og arbeide for mer hensyn til dyr, sier ikke Robertson noe om.

Han argumenterer heller ikke mot forskningen som sier at det å kutte ut kjøtt er det beste man kan gjøre for natur og klima, ei heller mot forskning som anbefaler å sterkt kutte ned på kjøttforbruk av helsegrunner.

Han konstaterer kun at siden han selv er frisk og fornøyd, så kan han gjøre hva han vil. Det er fint å være frisk og fornøyd – poenget er at det kan man være samtidig som man kutter ut kjøtt og dermed tar hensyn til dyr og miljø.

Publisert 5. juli 2019 16:11

