Norge reagerte for sent på korona

Vi må ta lærdom til neste pandemi.

Hadde Norge reagert raskere, kunne vi hatt på plass metoder for testing og smittesporing på et tidligere tidspunkt, skriver Olav Reikerås. På bildet ser man testing utenfor Bergen legevakt i mars. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

Olav Reikerås Dr. med

Da koronaviruset dukket opp i Wuhan i Kina, mente mange det var et vanlig influensavirus så langt unna at det ikke ville være noen fare for oss.

Det må også helsemyndighetene ha trodd, siden de ikke gjorde stort før de mistet kontrollen og fikk regjeringen til å stengte ned store deler av samfunnet 12. mars. Så hva kan vi allerede nå lære av det som har skjedd?

Så tidlig som i desember sendte Taiwan helsepersonell til Wuhan for å få kunnskap om koronaviruset. De forsto snart at viruset var svært smittsomt og tilsvarende farlig.

I slutten av desember varslet de Verdens helseorganisasjon (WHO), men WHO reagerte ikke før i slutten av januar. Så president Trump kan ha mye rett i sin anklage mot WHO.

Hva gjorde vi i Europa og i Norge? Ikke noe før viruset rammet oss som en bølge i månedsskiftet februar/mars. Så lite årvåken var Helsedirektoratet at assisterende helsedirektør reiste på ferie til Spania i begynnelsen av mars og ble smittet.

Olav Reikerås er lege og sitter også i bystyret i Bergen for Senterpartiet. Foto: Senterpartiet

Hva kunne vi gjort? Vi kunne på et tidlig tidspunkt orientert oss om koronaviruset; hvor smittsomt det er, hvem som er spesielt utsatt for alvorlig sykdom og død, og hvordan vi best kunne forebygge.

Da kunne vi tidlig sørget for metoder for testing og smittesporing, vi kunne sørget for tilstrekkelig smittevernutstyr og intensivkapasitet, og vi kunne planlagt smittevern på best mulig måte. Slik det nå ble, stengte vi samfunnet ned spontant og dermed lite gjennomtenkt.

Folkehelseinstituttet mente det ikke var grunnlag for å stenge barnehager og skoler, snarere tvert imot. Barn og unge er lite utsatt for koronasykdom, vi har bedre smittekontroll i barnehage og på skole enn hjemme.

Mange har det også langt bedre i barnehage og på skole enn hjemme hele dagen. Derfor var det høyst tvilsomt av Helsedirektoratet å få regjeringen til å stenge barnehager og skoler.

I stedet for generelle tiltak kunne vi prioritert smittevern inn mot utsatte grupper og eldre på sykehjem. Nær seksti prosent av de døde har dødd på sykehjem.

Vi kunne prioritert å lære opp og å teste pleiepersonell for smitte, og vi kunne etablert en pool med kvalifisert personell til å ta over for smittet personell på sykehjemmene.

Da hadde vi unngått det vi har sett på Metodisthjemmet, der ukvalifisert personell har måtte ta over for kvalifisert personell som ble smittet.

Befolkningen for øvrig kunne i god tid blitt informert om fakta og om å overholde vanlige, men gode hygienetiltak og å holde god avstand. Det er nettopp det vi gjør i dag og som så langt har holdt smitten nede.

Det er alltid lett å være etterpåklok. Men det er bedre enn ikke å være klok og ikke ta lærdom til neste pandemi.

Konklusjonen nå er at helsemyndighetene ikke tok grep som de burde i perioden fra slutten av januar til begynnelsen av mars.