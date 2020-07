Bryggen skal være for alle

Sp burde bejuble sommerstengingen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Stengingen for biler på Bryggen og Torget varer fra 4. juli til 16. august. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Debattinnlegg

Sofie Marhaug Rødt

Rødt synes politikerne i Bergen skylder befolkningen å fjerne privatbilismen på Bryggen. Helt siden Fløyfjellstunnelen ble påtenkt, har argumentet vært å avlaste Bryggen for trafikk.

Tilhengere av Bybanen i tunnel så vel som langs Bryggen, har tatt til orde for å fjerne biltrafikken.

Sp burde bejuble sommerstengingen. Det er jo nettopp spikeren i kisten for påstanden om at bybanen liksom må gå langs Bryggen for å få bort privatbilismen.

Se, vi kan få det til hvis den går i tunnel også!

I stedet fremstiller Sp sine representanter det som om Rødt og SV har kommet MDG til unnsetning for å stenge Bryggen for privatbilisme (BT 25. juli). Dette er i beste fall en fantasifull fremstilling.

Det var faktisk Rødt, ved min erfarne bystyrekollega Torstein Dahle og undertegnede, som fremmet forslag om å stenge Bryggen for privatbilisme.

Vi hadde latt oss inspirere av stengingen under Tall Ships' Races i fjor sommer, før MDG i det hele tatt satt i byråd.

I september støttet Sp forslaget. I april hadde partiet ombestemt seg. At det nå blir gjennomført et slikt prøveprosjekt, er like fullt resultatet av at flere partier – fra Rødt til Venstre – gjør alvor av løfter om mindre biltrafikk gjennom Bergen sentrum.

Les også Stengingen av Torget og Bryggen vil koste seks millioner kroner

Detaljeringen av vedtaket inneholdt dessuten et eget punkt om at Bryggen skal kunne åpnes opp, dersom Fløyfjellstunnelen er stengt. Dette skjedde ikke helt i starten, men har blitt fulgt opp etter hvert.

Bryggen er også åpen for vareleveranser på gitte tidspunkt, stikk i strid med hva Sp-politikerne påstår.

Vi skal selvsagt evaluere ordningen. Etter Rødts syn bør stengingen dessuten testes til neste år, for å få se om den fungerer uavhengig av koronaviruset. Hvordan trafikken har påvirket Sandviken, bør også tas med i vurderingen. Tilgjengelighet for eldre og syke skal selvfølgelig tas hensyn til.

Meg bekjent er det ikke parkeringsplasser langs Bryggen som gjør akkurat denne plassen spesielt tilgjengelig for mennesker som er avhengige av bil – selv om det kan virke slik når man leser innlegget til Reikerås og Reigstad.

Les også Les innlegget fra Sp-representantene: Hvem er politikerne til for?

Rødt synes det er synd at Sp ikke lenger vil være med på å fjerne trafikken langs Bryggen. Vi ønsker at sentrum skal være tilgjengelig for myke trafikanter i alle aldre, uavhengig av funksjonsevne.

Det er fortsatt mye som gjenstår for å få til dette, men privatbilisme er i seg selv ikke det som skal til for å gjøre Bryggen allment tilgjengelig.

Prøveprosjektet med bilfritt Bryggen er etterlengtet. Det skal vurderes skikkelig og med sikte på å finne gode, klima- og miljøvennlige løsninger til glede for alle bergensere.