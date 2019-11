BT ser spøkelser ved høylys dag

Hvorfor anklages verdens eneste jødiske stat for apartheid når den klargjør sin jødiske karakter?

TAR TIL MOTMÆLE: Anklagene mot Israel er urimelige, mener Conrad Myrland.

Conrad Myrland Daglig leder i Med Israel for fred (MIFF)

22. november kritiserte Bergens Tidende at USAs administrasjon ikke lenger ser på israelske bosettinger som brudd på folkeretten. «Den politisk-ideologiske u-svingen viser nok en gang at USAs regjering ikke ønsker at palestinerne skal få sin egen stat,» skriver BT.

I virkeligheten understreket utenriksminister Mike Pompeo flere ganger at det må finnes en løsning i forhandlinger mellom israelere og palestinere. De om lag tre prosent av Vestbredden som er bebodd og dyrket av israelske bosettere, er på ingen måte noe hinder for å etablere en palestinsk stat, dersom palestinernes ledere bare aksepterer å opprette den i fred og side om side med en jødisk stat.

Alle BTs andre feilslutninger og mangel på presisjon i lederartikkelen, blekner mot påstanden om at Israels nasjonalstatslov (fra 2018) «i praksis er en innføring av apartheid i landet». Dette er oppspinn. Blant europeiske demokratier har syv land liknende nasjonallover, påpeker Eugene Kontorovich i The Wall Street Journal.

Ta for eksempel Slovakia. Deres grunnlov omtaler «vi, den slovakiske nasjonen» og understreker «den naturlige retten til nasjoners selvbestemmelse». Latvias grunnlov beskriver «den ubøyelige viljen til den latviske nasjon til å ha sin egen stat og dens ufravikelige rett til selvbestemmelse for å garantere eksistensen og utviklingen av den latviske nasjonen, dens språk og kultur gjennom århundrene».

Om lag 25 prosent av Latvias befolkning er russere, men vi har ikke registrert at Bergens Tidende svinger svøpen over regjeringen i Riga. Langt mindre med demoniserende anklager om «apartheid».

Palestinske myndigheter har hatt en nasjonalstatslov helt fra 2003. I deres lov lyder det: «Palestina er en del av større arabiske verden, og det palestinske folk er en del av den arabiske nasjon. Arabisk enhet er et mål som det palestinske folk håper å oppnå.»

Det blir også slått fast at «arabisk og islam er det offisielle palestinske språk og religion» og «prinsippene for islamsk sharia er en hovedkilde for lovgivningen».

Hva er det med BTs lederskribenter som får dem til å gråte krokodilletårer over at en arabisk sharia-stat ikke får vokse frem før den aksepterer fred med sine naboer, mens verdens eneste jødiske stat blir anklaget for apartheid når den klargjør sin jødiske karakter?

