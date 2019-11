Lysfesten har tapt seg

Ti minutter midt i showet ødela hele stemningen.

BEDRE FØR: Innsenderen ønsker seg Kurt Nilsen tilbake som forsanger under Lysfesten.

Renie-Lill Ekrhovda Kolltveit, Sotra

Kjære Bergens Tidende. Lørdag var jeg på Lysfesten deres for 28. gang, og jeg er bare 34 år.

Men i år følte jeg meg direkte snytt for julestemningen dere så gjerne lover. Jeg har stått på samme plass hvert år. Gått i «verdens største juletregang», klappet i hendene, snurret rundt i ring, sunget så det ljomer til «Så går vi rundt om en enebærbusk».

Jeg har holdt ut i regn, snø, storm, og allslags annet vær, men etter årets lysfest følte jeg de gode, gamle julesangene var byttet ut med «fuck» og «bitch». Og jeg må si, det er noen av de rareste julesangene jeg har hørt. Disse sangene passer overhodet ikke inn i et barnearrangement, om det er barna dere gjør det for.

Ikke for de eldre heller; de personene jeg sto ved siden av holdt seg for ørene da det ble spilt rapmusikk. Da artisten Emir spurte om å vi ville høre en sang til, var det mange som ropte et stort nei.

KRITISK: Låtene til rapperen Emir falt ikke i smak hos innsenderen.

De første 15 minuttene av Lysfesten var utrolig sjarmerende, med barnesang og fantastiske julesanger. Så kommer det en rapper kun de som er mellom 15 og 17 år har hørt om. Hvorfor i all verden sender dere disse på scenen? Hva skjedde med julesangene?

Hvorfor lar dere ikke disse nye, «kjente» artistene synge julesanger, om det er stemmen deres dere vil vi skal høre? Det var faktisk bedre da Kurt Nilsen var på scenen for noen år siden og sang julesanger med sin fantastiske stemme.

Når dere arrangerer Lysfesten for 30. gang, burde dere gjøre det på samme måte som dere gjorde det for 30 år siden. Jeg tipper julestemningen var bedre den gang.

Ja, dere skal på plusspoeng fordi fyrverkeriet var fantastisk, det er den koseligste delen av hele dagen. Og ja, det var herlig å høre 90 prosent av publikum synge høyt da «Deilig er jorden» ble spilt. Men hva hjelper det når de ti minuttene midt i showet ødelegger hele stemningen dere prøver å skape?

Dette syns jeg er trist. Jeg velger å si til meg selv at neste år blir det bedre. Det har jeg vel sagt de siste tre–fire årene, men sannheten er at jeg synes det blir dårligere og dårligere. Til og med barna begynner å miste interessen når det kommer sanger de ikke kan og ikke klarer å følge med på.

Det er nesten slik: «Mamma kan vi gå no? Dette er jo ikke julesanger. Mamma, er det snart ferdig?»

Beklager, BT, Lysfesten deres har tapt seg så grådig. Jeg håper på bedring neste år. Kanskje jeg kommer igjen? Jeg har jo tross alt gjort det 28 ganger, så det blir vel vanskelig å la være å dukke opp en 29. gang.

