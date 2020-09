Bokbål er ingen «ytring»

Er det noe som er totalt uegnet til å fremme meningsutveksling, må det da virkelig være bokbål.

Torstein Dahle Bergen

Jeg er forbauset over at mange – også på venstresiden – fremhever retten til å brenne bøker som et eksempel på ytringsfrihet som det er viktig å forsvare.

Jeg har vært vant til å forbinde ordet «bokbål» med de tyske nazistenes kampanjer for å utrydde jødiske og «entartete» forfatteres bøker. Jeg tenker på totalitære regimer og undertrykking og forfølgelse av meninger som ikke skal tåles.

Er det noe som er totalt uegnet til å fremme meningsutveksling og den frie tanke, må det da virkelig være bokbål.

I mitt liv har religionskritikk vært viktig. Som homofil var det helt forferdelig å lese 3. Mosebok 20:13, der det står: «Når en mann ligger med en annen mann slik en ligger med en kvinne, har begge gjort noe avskyelig. De skal dø. Deres eget blod kommer over dem».

Den dag i dag tas dette bokstavelig av en del ekstremkristne, for eksempel i Uganda, der over 80 prosent er kristne. Å være åpen homofil er livsfarlig. Kristne i Uganda er blant annet blitt inspirert av amerikanske pastorer, som har spredd sitt hatefulle budskap der.

Mosebøkene er fulle av oppfordring til drap og krig. Også andre deler av Bibelen har ille saker å by på. Men i Bibelen finnes også et kjærlighetens budskap.

De aller fleste kristne som jeg kjenner, klarer godt å se Bibelen i en historisk sammenheng. De vet hva som må veie tungt i Norge anno 2020, og hva som ikke kan tillegges vekt i vår tid og i vårt samfunn.

En grunn til at religionskritikk av Bibelen og kristne autoriteter har vært viktig for meg, er hensynet til kristne homofile venner, som ble sterkt berørt av dette.

Men ville det å brenne Bibelen være egnet som religionskritikk? Slik brenning ville ha uttrykt hat og forakt, og være totalt uegnet til å fremme en kritisk forståelse.

Mange kristne, også de som var mine potensielle meningsfeller, ville ha blitt provosert og såret, og mange ville ha blitt sinte.

Er det å brenne Bibelen et uttrykk for ytringsfrihet? Det kommer åpenbart inn under begrepet «hatefull ytring». Hensikten er uten tvil å «forhåne noen» og «fremme hat og ringeakt» overfor dem som oppfatter Bibelen som sin hellige bok. De siterte begrepene er hentet fra straffeloven § 185, som forbyr en hatefull ytring fremsatt i andres nærvær overfor en som rammes av den.

Brenning av Koranen kommer åpenbart inn under dette.

Skal vi la hat og forakt få skandalisere ytringsfrihetsbegrepet? Skal vi la ytringsfrihet være et våpen i hatets tjeneste, noe de som er ofre for hån og hat bare skal måtte finne seg i?

Av og til hører jeg argumentet «vi må tåle såpass». Hvem er «vi»? «Vi» som skal måtte tåle hat og forakt, er vel svært ofte utsatte grupper, mennesker langt nede i samfunnspyramiden.

Jeg vil gjerne at folk skal forstå hvor viktig ytringsfrihet er. Å slippe frem meninger som du er helt uenig i, er en helt sentral kvalitet i et sivilisert samfunn.

Det er uenighet, i siviliserte former, som driver samfunnet fremover.

Hvis det avgjørende kriteriet på ytringsfrihet skal være retten til å spre hat, forakt, ensretting, så vil vel mange begynne å hate ytringsfrihet?

Bokbål formidler ikke innsikt, ikke meningsbrytning. Bokbålenes historie er skremmende. Er virkelig bokbål en verneverdig «ytring»?