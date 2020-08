Skeiv BT-dekning av valden på Festplassen

At vald mot ytringsfridom vert nytta som aksjonsform, vert nemnt i ei bisetning.

BT såg ut til å vere meir opptekne av ungdommane som fekk i seg ufarleg tåregass, enn ungdommane som gjekk til eit valdeleg angrep på ytringsfridomen, meiner Knut P. Bøyum. Foto: Privat

Knut P. Bøyum Fjærland

Eg sit her ute i distriktet og let hendingane på Festplassen laurdag siga inn. Og enno meir grunnar eg over etterspelet.

Det er interessant korleis ein no driv skadeførebyggjing mellom dei valdelege og udemokratiske «anti-rasistane». Der ei lovleg markering vart avbroten av grov vald med utgangspunkt i ein ulovleg motdemonstrasjon, forsøkjer ein å vri fokuset over mot nokre ungdomar mellom dei som vart utsette for tåregass, då politiet prøvde å hindra meir vald og uro.

Fleire er ute for å hevda ein ikkje er del av ein valdeleg, ulovleg, udemokratisk aksjon for å hindra motstemmer til eige tankegods. Ein er offer.

Minst like interessant er det korleis BT dekkar saka i avisa på sundag. At ein gjeng pøblar stormar ein aktivist for eit syn dei er usamde med, sler han ned (med stein vert det hevda av nokre), sparkar han medan han ligg nede og skaper generelt kaos, vert nærast nemnd i ei bisetning.

At vald mot ytringsfridom vert nytta som aksjonsform, vert nemnt i ei bisetning. Alle dei prinsipielle spørsmåla ser ein bort frå. Ein legg derimot fokuset på at nokre av demonstrantane fekk ufarleg gass på seg, og SV-arar og LO-folk som nektar å ta avstand frå valden, får merksemda.

Eg kjenner ikkje Sian, eg har ikkje hatt grunn til å setja meg inn i deira tankegods. Motstemmene kjenner eg langt betre, dei verkar til å ha fri tilgong til media. Eg kan ikkje seia at eg kjenner at eg lenger får dekka mi trong for nøytral og reflektert nyhendekning gjennom avisene eg tingar lenger. Ei heller radio og fjernsyn.

Og så lurar ein innan media i dag på kvifor mange søkjer alternative kjelder til informasjon og analysar?