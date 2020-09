Ønsker venstresiden et voldelig høyre?

Samfunnspolariseringen vil tvinge frem reaksjoner.

Publisert Nå nettopp

Voldelige demonstranter kan fremstå som om de ønsker å få politiet til å knele. Det vil skape kaos, skriver Rolf Erik Scott. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Rolf Erik Scott Forsker og bystyrerepresentant for FNB

Ytringsfriheten har røtter i kristendommen, der alle var likeverdige ovenfor Gud og hadde frihet til å søke veier mot frelse uten å bli styrt av andre. Frihet og likeverd er grunnlag for et rettferdig mangfoldssamfunn og meningsmangfold.

Politiet representerte voldsmonopolet og skulle beskytte samfunnets lovbestemte grunnverdier. I et demokrati skal alle ha rett til å ytre seg innenfor lovens rammer, og ingen skal bli møtt med kansellering og vold, uansett hvor krenket noen måtte føle seg.

Ytringsfrihet er grunnsteinen i demokratiet. Mangfoldet kan kritisere saker og ideologier de misliker, og det må andre akseptere fordi det er toleranse. Alt som utfordrer dette, er autoritært og peker mot det totalitære.

Sian ble i Bergen møtt av voldelige motdemonstranter, mobilisert av venstresiden. Innvandrerungdom var særlig aktive. «Mobben» var aggressiv og presset på sperringene, kastet egg og stein, og Sians Lars Thorsen ble fysisk angrepet.

Politiet brukte tåregass på motdemonstrantene mens de evakuerte Sian-deltakerne og trakk seg tilbake til politistasjonen. De ble «jaget» av en stor gruppe motdemonstranter som fortsatte å kaste gjenstander på politiet.

Demonstrasjonen i Bergen viser at vi er i en kulturkamp hvor identitetspolitiserte aktører presser for at «motstandere» og de med de «gale» meninger må kanselleres med vold når det kreves. Ved å etablere «sannheten» at Sian er rasister, legitimerer mobben sin oppførsel, godkjent av medier og en rekke politikere.

Mobben fremfører sin aggressivitet til et publikum hvorav mange heier dem frem. Det gir dem styrke, tilhørighet og makt. Mobben har vist at de kan påvirke ytringsfriheten. Nå kan det fremstå som om de, som i USA, også ønsker å få politiet til å knele. Det vil skape kaos.

Når visse grupper demoniserer og stigmatiserer Sian og politiet, er det for å legitimere vold mot ytringsfriheten og politiet. Stigmatisering skaper aksept for å behandle enkelte som mindreverdige.

Stigma er grunnlaget for rasisme ved at den kan kroppsliggjøres som en følelse der den stigmatiserte vekker avsky som noe mindreverdig og uappetittlig.

Deler av det politiske liv i Bergen har med sin følelsesladde avsky for Sian, i sin ukritiske kritikk av politiet og manglende kritikk av det ekstreme voldsvenstre, stilltiende godkjent stigma, kanselleringskultur og politisk vold. De stempler meningsmotstandere som rasister for å for å delegitimere ytringsfriheten og politiet som noen som beskytter rasisme.

En økt samfunnspolarisering via et voldelig venstre, hjulpet av voldelige migranter, vil nødvendigvis fremtvinge et voldelig høyre. Men når handlinger fremstår som et forsøk på å skape kaos, er kanskje det et ønsket mål?