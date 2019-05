Alternativet til Bybanen er kø og kaos i Åsane

En fremsynt politiker må tilrettelegge for nullutslipp innen transport.

TRAGEDIE: – Det er en tragedie for Åsane at en del politiske partier sviktet etter forrige valg, og valgte bybane til Fyllingsdalen før Åsane, skriver innsenderen. byoutline Marita Aarekol

Berit Bakka Åsane

Når bompengepartiet fosser frem på meningsmålingene, og partier begynner å snu kappen etter vinden – og mer enn antyder at bybanen til Åsane bør utsettes, er det på tide å se på hva dette betyr for Åsane:

I det sentrale Åsane i dag er det to store byggeprosjekter som står ferdig i løpet av 2020:

Et bygg som skal huse kulturhus og en videregående skole med over 1000 elever og nesten 300 ansatte, pluss publikum.

Arena Nord med en flerbrukshall med tre håndballbaner og tilskuerkapasitet på 2000 mennesker. I tillegg til en fotballstadion med plass til cirka 3500. Det kommer også turnhall, klatrehall, ishall med full størrelse, hockeybane og curlinghall med fire curlingbaner.

Det er ikke lagt opp til noe særlig utvidelse av parkering i senterområdet. Det betyr at alle må bruke kollektivtransport, gå eller sykle. Det er en tragedie for Åsane at en del politiske partier sviktet etter forrige valg, og valgte bybane til Fyllingsdalen før Åsane.

Les også BT på leiarplass: «Bergen må bygge Åsane-bana»

I diskusjonen for og mot bybane har det kommet lite frem hvilken passasjerkapasitet bybanen har fremfor busser. En 18 meter lang leddbuss kan ta rundt 80 passasjerer, mens en 42 meter lang sporvogn tar rundt 300 passasjerer. Det utgjør om lag fire leddbusser.

I rushtrafikken i dag går det en sporvogn hvert 5. minutt i retning Fana. Dersom samme kapasitet skulle bli kjørt med leddbusser, så måtte frekvensen vært 75 sekunder. I Åsane frykter jeg for at dette ville ha ført til «klumping» av busser på holdeplasser og kaotisk trafikkavvikling fra 2020 – når nevnte bygg i det sentrale Åsane står ferdige. Dette vil føre til kø, både for bilister og varetransport, og det vil forringe bokvalitet for mange.

Kjære politikere: Vær fremoverlent og ikke velg kortsiktige løsninger for å bli valgt. En bybane til Vågsbotn i Åsane med god innfartsparkering bør være prioritert. En fremsynt politiker må, med respekt for seg selv og kommende generasjoner, tilrettelegge for nullutslipp innen transport.

